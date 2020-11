Ayudar Hace Bien 2020: "La solidaridad y el cuidado son las conductas"

Este 8 de diciembre se realizará la 16 º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan necesitan de tu ayuda y colaboración.Este año te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud y entidades benéficas."El 8 de diciembre, por el contexto de la pandemia, vamos a tener muchas personas para ayudar y beneficiar con la solidaridad de ser muchos otros", contó la integrante del Foro Ecologista, Entre Ríos Entre Arroyos, Paula Armándola aArmándola indicó que "siempre se puede ayudar desde distintos lugares. Lavarnos las manos, aplicar el distanciamiento social preventivo para no contagiar es una manera de cuidar al otro".En cuanto a su participación en jornadas anteriores de Ayudar hace Bien, resaltó: "Poder ser un puente de solidaridad es un beneficio y un placer. Unir las dos puntas, de los que tienen algo para dar y los que necesitan recibir es un muy gratificante"."No se trata solo de la carencia de algo material, sino también del afecto.", contó Armándola.Además, sostuvo que "es un gran y hermoso desafío, invito a que todos se sumen".En esta 16° edición, te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud y entidades benéficas.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.y reconocer al personal de salud"En tanto, Andrea Sanfilippo, dueña del gimnasio Taian, contó que "siempre participamos del Once Por Todos, Son experiencias muy lindas"En tanto, Martín Apaldetti, dueño de una calesita mencionó que hace muchos años que participa de la jornada solidaria y señaló que ", entre todos podemos hacer una diferencia positiva"."Este año no va a haber movimiento de personas, pero estamos convencidos que debemos cuidarnos, estar atentos a las medidas preventivas; y así cuidar a quienes nos cuidan", resaltó."Tenemos que entender que el personal hospitalario está muy sobrecargado, todos tienen familias y con cuidarnos y frenar la cadena de contagios estamos ayudando mucho", culminó.Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.s.