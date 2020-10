Ayudar Hace Bien 2020: "Si te cuidas, nos cuidamos todos"

La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.Su trabajo es recibir a los pacientes que se presentan en la posta para "tomarle los datos y los síntomas que presentan. Muchos llegan asustados, por miedo a contagiar sus familiares y abuelos", expresó a"Suelen llegar con mucha falta de aire, porque suelen esperar hasta último momento. La gente no cree la enfermedad hasta que no les toca a ellos o alguien conocido", dijo y agregó que "el personal de salud está cansado".Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.Al respecto, remarcó que "si las personas se cuidan, disminuyen los casos. Nosotros necesitamos que se cuiden para que nos ayuden"., finalizó.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.¡En esta emergencia tu ayuda no puede faltar! ¡Ayudemos a los que nos cuidan!