Ayudar Hace Bien: Vecinales y clubes deportivos se suman a la acción solidaria

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial."Hay mucha ansiedad en los vecinos, se comunican con nosotros para saber cómo se realizará este año el Once por Todos. Desde el primer año nos propusimos colaborar con los hospitales públicos, hemos dejado un camino divino con experiencias, generosidad y bondad", expresó aClaudia Luero, coordinadora de Ayudar Hace Bien."Cuando comenzamos con este evento, queríamos destinar un día entero para la solidaridad y ese es el 8 de diciembre. Tanto Cristina como Ricardo, son parte de un numero enorme de vecinos que colaboran para juntar las donaciones. Este año será de manera virtual, vamos a multiplicar los gestos para ayudar a quienes nos cuidan", dijo.Y agregó que "este año ser solidarios es estar con el personal de salud, ser solidarios hoy, es prevenir, de eso se trata Once por Todos 2020".En esta 16° edición, te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud y entidades benéficas.Por su parte, Cristina Bescos del Club Paraná, comentó que "desde el club siempre formamos parte. Este año con la pandemia tratamos de colaborar con todo lo que se pueda, y estaremos presente, de manera virtual en el Once por Todos".Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano,En tanto, Ricardo Fernández, de la vecinal Lomas del Sur, señaló: "Este año tenemos que cambiar la manera, ayudamos previniendo los contagios. Debemos quedarnos en nuestras casas para frenar un poco los casos, porque el personal de salud no tiene opción, ellos deben estar en la primera línea para poder cuidarnos"."Le quiero pedir a los vecinos que se queden en sus casas, que no salgan salvo que sea necesario y bien protegidos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene. Hacer el bien, es prevenir", remarcó."Las vecinas van a estar difundiendo nuestra campaña, para que sepan que, ante la falta de vacuna, la opción más efectiva es quedarnos en casa. Ser solidarios es frenar la cadena de contagios", mencionó Luero.Al respecto, añadió: "Las personas que todos los años colaboración de alguna forma, van a ser convocados de alguna manera, para ayudar al personal de salud, que es desde un auxiliar, hasta un médico. En marzo los estábamos aplaudiendo, hoy necesitan de nuestra ayuda".El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.El personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.