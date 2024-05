Choque de trenes: la sugerencia de una nieta a su abuela que les salvó la vida

Sociedad Las principales hipótesis del choque de trenes en Palermo

Minutos de desesperación se vivieron este viernes a la mañana en la zona de los bosques de Palermo luego del choque de un tren con pasajeros contra otra formación que estaba detenida.Las imágenes del accidente ferroviario conmocionaron alrededor del país. En el lugar trabajaron bomberos y personal del SAME. Horas después las autoridades confirmaron 100 personas heridas, de las cuales unas 30 fueron trasladadas a distintos hospitales de Capital Federal.Luego del dramático episodio, un móvil de TN rescató la increíble historia de una abuela y su nieta, quienes se salvaron casi de milagro gracias a un impensado consejo de la pequeña.La mujer agradeció no haber padecido consecuencias y lo atribuyó a que estaban sentadas en el último vagón, por lo que sufrieron un menor impacto del choque.“Siempre voy en el primer vagón porque me bajo en Hurlingham, así camino y ya cruzo la vía, y hoy mi nieta me dice: ‘No, bajemos en Morris, abuela’, y nos quedamos en el último. Imagínate si nos hubiéramos quedado en el primero, donde la gente quedó re lastimada”, relató.Si bien la abuela destacó la rapidez de las ambulancias para llegar y asistir a los heridos, expresó su sorpresa sobre el choque que pudo haber terminado en tragedia.Los Bomberos y el SAME desplegaron un fuerte operativo en el lugar para evacuar a los pasajeros y contener el derrame de combustible. Los hospitales cercanos fueron avisados ante la alerta roja y atendieron a decenas de personas con politraumatismos varios.