Ayudar Hace Bien 2020: "Cuídate, cuida a tu mamá y a tus abuelos"

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.: "En marzo estaba feliz porque me iba de licencia, el 16 salí de vacaciones, y me iba de viaje, pero justo declararon el Aislamiento obligatorio y no pude salir. El 26 de marzo mi jefa me pidió que vuelva a trabajar por la pandemia".En esta 16° edición de Once por Todos, invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud y entidades benéficas.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Luciana es jefa "de las áreas donde están los pacientes con covid. Estamos en pleno contacto con la enfermedad porque limpiamos las camas y retiramos las bolsas de basura. Uno piensa que no le va a tocar, porque se protege, pero me tocó vivirlo en carne propia", dijo.y agregó que "este año no se va a olvidar y yo nunca me voy a olvidar de que tuve covid. No valoran el trabajo el trabajo que hacen nuestros compañeros. Hay profesionales de la salud que están 24 horas o más dentro del hospital"."Arriesgan sus vidas y la de sus familias, los médicos están estresados, muchos tuvieron coronavirus y la recuperación no es buena", señaló Ibarra y recomendó: "Quédate en tu casa lo que más puedas, lávate las manos, mantené las distancias. Cuídate, cuida a tu mamá y a tus abuelos".Al finalizar, señaló "cuídanos a nosotros que queremos terminar la pandemia un poco más tranquilos de la mente. Multipliquemos los gestos, ayudar hace bien".Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.