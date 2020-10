Vecinos de Paraná se suman a "Ayudar Hace Bien 2020"

La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. E"Este año el mayor gesto de solidaridad es mantener la distancia, lavarse las manos, usar los barbijos. Este año nos cuidamos y decimos que Ayudar hace bien, la solidaridad es virtual y tomando todas las medidas necesarias para prevenir el contagio del coronavirus", expresóClaudia Luero, coordinadora."Llegando al 8 de diciembre, vamos a terminar de dar el abrazo virtual y a través de las historias que vayamos conociendo en este tiempo, vamos a saber qué es lo que necesitan", dijo.Claudia, mencionó que "hay que multiplicar los gestos. Al no tener una vacuna, cortar la cadena de contagios es necesario. Entre Todos es Posible".Todos los años Ayudar Hace Bien, recibe la colaboración de miles de manos solidarias. Vecinos que se vinculan para poder hacerle el bien a los más necesitados.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano,Graciela, es una vecina que hace diez años que colabora. En este 2020, no quiso dejar de ayudar., dijo y agregó que "también hay que cuidar a los enfermos, a los que piensan que están solos, pero nosotros estamos ahí, solamente que mantenemos la distancia".Por su parte, Luis, comentó que "llevamos 10 años ininterrumpidos de trabajo codo a codo junto a Canal Once. Este año seguimos ayudando desde la trinchera, pero ponemos como ejemplo al personal de la salud"."Todas las personas que necesitaron ayuda, estuvimos a su lado, de otra forma, pero no los dejamos solos.", señaló.Al respecto remarcó que "también hay muchas personas que acompañan al personal de salud, como la policial, el correo, que hoy por hoy no nos damos cuentas, pero ellos están".Graciela recomendó que "hay que cuidarse uno, para ayudar al que tiene al lado. Usa el barbijo, lávate las manos, tene paciencia".Por su lado, Graciela recordó cómo se sumó a la acción solidaria: "En ese momento no tenía un vehículo, y pensaba cuando tenga un auto lo voy a poner a disposición para ayudar, cuando pude tenerlo me sume. Yo veía la alegría con la que se vivía el evento, y quería ser parte".El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.