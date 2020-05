Su hijo quedará libre y tiene miedo: Cuál es el protocolo para hacer denuncias

Silvia Primo, trabajadora social e integrante la Acción de Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, le dijo aque "desde la campaña Me Quedo En Casa Sin Violencia, tratamos de facilitar la información y proveerle a la comunidad que hay un mecanismo virtual, que tiene la posibilidad de que las personas que sufren violencia de género no deban trasladarse hasta una comisaria o juzgado, que puedan hacer la denuncia a través de internet y acceder a un formulario".Y agregó: "No leemos denuncias, ni realizamos atención de violencia. Las denuncias tiene su curso, que es el de ingresar al sistema judicial a través de la oficina de Violencia de Género, que ahí se abren los casos. Nosotros no tenemos participación en esa área".Al respecto aclaró que "esa denuncia la puede hacer cualquier persona, no solo la victima de esa agresión"."Esta situación, (refiriéndose al caso de la mujer que teme por su vida), es muy clara.Y continuó:Por eso hay que agudizar las medidas que tiene el Estado ante estas situaciones para darle atención a esta mujer".