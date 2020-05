Denunció a su hijo por violencia de género y quedará en libertad: Pide ayuda

Policiales Una madre denunció a su propio hijo por violencia de género

El viernes 15 de mayo, Personal policial de Comisaria Decimoquinta, detuvo a un hombre por haber agredido a su madre 70 años edad. Este domingo, el hombre quedará en libertad y la mujer pide ayuda, ya que está sola y tiene miedo.María, madre del detenido."Los médicos de salud mental, me aconsejan que le ponga reja a mi casa, pero no tengo plata, soy jubilada y estoy sola"., dijo angustiada.Sobre la situación de su hijo, contó que "se acuesta y se levanta tomando cervezas. Un día lo llevó la policía pero lo largo a las pocas cuadras, y a las 5 de la mañana apareció en mi casa".Y continuó: "Esa mañana tuve que mentirle para poder salir de mi casa y me fui hasta Tribunales para hablar con los fiscales. Ahí me dijeron que lo tenían que llevar al penal u otro lugar porque no podía andar solo por la calle".explicó."Tengo dos hijos más que no me quieren ayudar y dicen que me las arregle sola. Por suerte tengo unas vecinas que me ayudan en todo, y están muy mal por toda esta situación", contó.Al finalizar, pidió ayuda