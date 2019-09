ATN para empresas de colectivos: El Concejo Deliberante sesionará este martes

A las 10.55 de ingresó un pedido del Poder Ejecutivo Municipal para que se realice una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná. El objetivo será formalizar el destino del ATN de 5 millones de pesos para las empresas de colectivos y que permitiría destrabar el conflicto por el transporte público que mantuvo durante el fin de semana sin servicios de colectivos urbanos a la capital entrerriana.Según informaron adesde el órgano deliberativo, la sesión se haría durante la jornada del martes, aunque todavía no está determinado el horario.Al respecto, la concejal Karina Llanes, explicó que "se están tomando las medidas necesarias para poder sesionar lo antes posible para poder transferir este ATN que viene desde la Nación a las empresas. Por ordenanza, tenemos que aceptar el ATN y ampliar el presupuesto 2019; luego permitir que esto vaya para transporte. Al no ser un servicio esencial debemos hacer un marco legal para contemplar esto, que no lo contemplamos porque la quita de subsidios se dio recién este año".La edil precisó que "el Ejecutivo municipal gestionó el ATN, la Nación lo envió a la Provincias y estas, a su vez al Municipio, pero en ningún lugar sale por decreto que sea por transporte. Al no haber un marco legal, si o si debemos armarlo mediante una ordenanza. Esto se solucionaba si había un decreto de la Nación o la Provincia que decía que era para transporte".