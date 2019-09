"Si esto se profundiza no vamos a poder seguir", dijo el gerente de ERSA

Tras el paro en el transporte urbano de pasajeros que comenzó el pasado viernes, este lunes se reanudó el servicio y los colectivos volvieron a realizar sus recorridos por la ciudad de Paraná y el área metropolitana.En declaraciones al programade, Hugo Ruiz, gerente de la empresa ERSA, confirmó que se realiza "el horario normal de todos los lunes, no hay ninguna diferencia ni cambios, puede haber atrasados por el clima".y su vez hay que tener en cuenta que la necesidad se va profundizando a medida que uno no va recaudando"."Lo que está pasando nos está lastimando a todos, no podemos estar parados,. Ayer intentamos tener un compromiso de parte del municipio por el ATN pero no lo hemos tenido, estamos tratando de tener alguna novedad para el miércoles", indicó el empresario.Consultado sobre la decisión de hacer frente a la deuda con los trabajadores sin haber recibido el aporte del ATN y levantar la medida de fuerza, Ruiz explicó que "son medidas que tenemos que tomar porque no podemos estar parados, para nosotros y para nuestro público no podemos estar parados en ningún momento. No tenemos opción porque".Y remarcó: ", estamos en un momento muy difícil, inclusive; eso más los atrasos financieros que traía la empresa, estamos en una situación que necesitamos que esto rápidamente se solucione, porque nos va a ayudar a seguir prestando (el servicio) y para recuperarnos"Finalmente, consultado por la página web de Buses Paraná, la cual está fuera de línea, Ruiz aclaró que "tuvimos un problema, el viernes fue detectado y estamos trabajando", y agregó que nada tiene que ver con quita de frecuencias. "Es un problema técnico".