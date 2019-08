"Los empresarios están apostando a que nos cansemos", dicen colectiveros

Hoy se cumplen once días desde que los colectivos dejaron de circular por la ciudad de Paraná y su área metropolitana. El paro que llevan adelante los choferes nucleados en UTA cumple una nueva jornada ante la falta de pago de salarios con la nueva escala salarial.Juan José Solaro, delegado de UTA.En tal sentido, aclaró que "si bien vivo del sueldo, sé que el servicio es malo. Nosotros podemos decirle a la empresa que faltan coches, pero ellos manejan números y si no dan, ellos sacan unidades. Esta situación no da para más, pero es consecuencia de cosas que han venido ocurriendo a lo largo de los años".Tras ello Solaro indicó que el acampe en el mandapeatón de la Plaza 1º de Mayo es "para poder visibilizar más la problemática ante la sociedad. La gente gracias a Dios nos entiende porque sabe que es el empresario el que nos quiere llevar a discutir con el mismo usuario, y acá estamos resistiendo. Nos diceny algunos se paran a charlar y nos tocan bocina cuando pasan con el auto"."Somos conscientes de lo que es el servicio, hemos tenido discusiones con los empresarios pero ellos no saben nada de transporte", dijo finalmente.