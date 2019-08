Por el paro de colectivos, "la gente se suma a la bici"

Precios

La ciudad de Paraná y alrededores lleva diez días sin transporte público, lo cual dificulta la asistencia a los lugares de trabajo, escuela y demás traslados que el usuario del servicio requiera.En la medida de las distancias, muchas personas optan por caminar y en la medida en el que bolsillo lo permita, otros deciden recurrir a taxis o remises. Pero hay también una franja de la sociedad que ha optado por moverse en bicicleta, ese antiguo medio de transporte, que siempre está dispuesto a llevarnos a destino.Desde una bicicletería de calle Monte Caseros y Feliciano, Claudio afirmó que "el incremento en el uso de la bicicleta se ha venido notando desde hace un tiempo y con este problema de movilidad, la gente ha optado por este medio, no de una forma masiva, pero sí se nota" el aumento. "La gente compra y también rescata las bicis abandonadas y las hace reparar", agregó.Como en la mayoría de los rubros, la disparada del dólar el pasado lunes también los afectó y eso "detuvo un poco la venta, pero se viene moviendo bien y esperemos que podamos salir adelante", dijo Claudio aEn tal sentido, mencionó que "la gente se suma a la bici, tanto por un tema de salud como de deporte y ahora empezaron por los traslados, lo cual es muy bueno. En otras ciudades se aplica y en Paraná cuesta imponerlo, pero se está incrementando. Van a ahorrar dinero y ganar en salud", señaló.Consultado sobre los precios, indicó que "hasta ayer no tenía lista", y debió cerrar por la tarde ya que los proveedores le dijeron que no estaban entregando mercadería. El aumento en los precios es del 30 por ciento.En lo que respecta a una bicicleta rodado 26 estándar, de origen nacional, ronda los 9500 pesos, "de ahí para arriba. Para adultos menos de eso nada. Es una variante continua y no hay certezas de precios".Por otra parte, dio cuenta que las ventas por el Día del Niño "se han movido, estamos vendiendo pero no tenemos reposición de mercadería".