Otro día sin cole: "La situación es terrible, pedimos disculpas", dicen choferes

El conflicto en el transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná sigue sin resolverse. Este jueves se cumplen diez días de paro ante la falta de respuestas de la empresa "Buses Paraná" al reclamo salarial de los trabajadores.En el marco de esta medida de fuerza, este miércoles por la tarde, los colectiveros, nucleados en la Unión Tranviaria Automotor ? UTA; resolvieron instalar una carpa sobre el mandapeatón de la plaza 1° de Mayo a la espera de una solución.dialogó esta mañana con los trabajadores que permanecen en el acampe, los cuales expresaron su preocupación por la extensión del conflicto y lamentaron tener que dejar sin servicio a la población., dijo José Zapata que el 1° de septiembre cumplirá 41 años como chofer. "Esto nunca sucedió, once días de paro es terrible", remarcó y dio cuenta que "muchos compañeros se quedaron toda la noche en la carpa".. Hay muchos compañeros jóvenes que no tienen su propia casa y hoy no tienen ni para el alquiler. Es terrible".Tras ello, mencionó que "el usuario sabe que nuestra organización ha acatado todos los estamentos que ha llevado esta situación.En igual sentido, se expresó Juan Alberto, quien lleva 40 años trabajando en los talleres de las empresas que han pasado por la ciudad prestando el servicio. ", todas las empresas han sido manoseadas por la municipalidad, no sabemos si le pagan o no para que nos paguen a nosotros".Finalmente, sobre el estado de las unidades, que en varias ocasiones ha sido punto de reclamo no sólo de los trabajadores sino también del usuario, el hombre indicó que "los colectivos llegan un cierto que hay que cambiarlos pero han traído una flota de unidades nuevas".