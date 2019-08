Sin colectivos, creció la demanda de mototaxi: Trasladan a 60 personas por día

Los costos de traslado

Sobre la legalidad del servicio

Gracias a la agilidad del medio alternativo de transporte y los bajos costos, el servicio llegó a trasladar hasta un centenar de personas por día Sin embargo, la llegada del nuevo servicio de transporteen la capital entrerriana, dado que generó rechazo en algunos sectores, principalmente en la competencia (los taxistas), y se llevó varias críticas respecto a condiciones de seguridad e higiene, habilitaciones y demás.Al no poder continuar en un marco de legalidad,Años más tarde, el mototaxi. Es que con motivo del paro de colectivos urbanos, que ya lleva diez días en la ciudad y las localidades del área metropolitana,"Vimos una oportunidad de negocio y una necesidad tanto de la gente que necesita trasladarse, como de los trabajadores que tienen que un peso a la casa", confirmó a, Horacio Buralli, responsable del emprendimiento.En la oportunidad, reveló que huboentre este miércoles y jueves., comunicó.Mototaxi Paraná se ubica sobre Almafuerte 106 y presta servicio de 8 a 21hs. Debieron extender a una hora más la prestación del servicio debido a la alta demanda."Somos 20.", recalcó Buralli, al tiempo que acotó: "Los clientes buscan una movilidad y no preguntan tanto por los requisitos".De acuerdo a lo que comentó el responsable del servicio, "en un 98% son mujeres las que ocupan el servicio y los menos son los hombres".En la oportunidad, solicitaron a los eventuales clientes que "reserven con anticipación para poder organizar las motos y los recorridos". Los números para comunicarse son (0343) 4223424 / 154402461."Trabajamos con una tarifa accesible para el pasajero que está divida en cuatro anillos de zonas, incluida Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito", explicó el emprendedor.Desde el ½ kilómetro, el traslado cuesta 50 pesos; hasta 5 kilómetros 70 pesos. Mientras que los límites de la ciudad se cubren por 100 pesos y hacia los municipios vecinos, a 150 pesos."En 2013 presentamos un proyecto de viabilidad, hecho por una consultora, en el que trabajamos con antecedentes de otros países, pero no tuvimos respuesta de parte de ninguna delas gestiones municipales, ni la actual ni las que pasaron", rememoró Buralli.Y continuó: "Presentamos un amparo judicial, el que perdimos, por lo cual insistimos para que se legalice el servicio de mototaxi porque es un medio que funciona".Buralli comentó que de enero a marzo vivió en Guatemala, donde el servicio de mototaxi "es muy usual, y funciona".