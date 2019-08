Colectivos: El proyecto para tomar un crédito no fue tratado y pasó a comisión

Paraná Los usuarios de colectivos afrontan el décimo día consecutivo sin servicio

Los votos claves

"No pueden ser los vecinos los únicos que financien a las empresas"

Análisis en comisión

Transporte: Servicio Esencial

El proyecto de endeudamiento para solucionar el conflicto del transporte urbano, no logró obtener los votos necesarios de los concejales para suCabe señalar que la iniciativa buscaba autorizar al intendente Varisco a contraer un crédito por 90 millones de pesos "para financiar los gastosEs que alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L que conforman Buses Paraná, reclaman que se les adeuda parte del sueldo, una cifra no remunerativa de 13.500 pesos, también las diferencias del incremento del 20 por ciento correspondientes a junio, julio y aguinaldo, suma que estaba fijada hasta septiembre, donde se debería retomar la discusión salarial.No acompañaron el ingreso del proyecto al temario los ediles Emanuel Gainza ("Cambiemos"); Cristina Sosa, Stefanía Cora, Sergio David Cáceres, Juan Enrique Ríos ("FpV") y Silvina Fadel ("UNA ? Frente Renovador").Votaron positivamente los ediles Karina Llanes, Claudia Acevedo, Carlos González ("Cambiemos"); Elsa Salazar y Santiago Gaitán ("Paraná de Pie").El concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) fue el primero que puso reparos. "Recién tomo conocimiento del proyecto. No lo conocía. Acá se habla de un endeudamiento de $90 millones para pagar subsidios a las empresas de transporte. Pero no sabemos todavía de qué forma se toma este crédito, cómo se va a pagar, cuáles son los plazos. Por eso,"Este conflicto si no se resuelve con voluntad política de los tres niveles de gobierno me parece que estamos en un grave problema de fondo", aseveró Gainza. "".Al respecto, el concejal Luis "Toto" Díaz (Frente Renovador) adelantó aque "aprobaría este endeudamiento, dada la situación y las condiciones". Sin embargo, fue cauto al aclarar que el proyecto debe ser tratado en comisión. "Será sabiendo que vamos a resolver y destrabar dos problemas muy grandes: por un lado, la situación del chofer de colectivos, y por otro, del usuario", argumentó.Tampoco tuvo tratamiento,El cuerpo, por mayoría de los legisladores presentes, fue quien decidió su retiro de la agenda de temas ingresados a tratamiento legislativo.Mientras tanto, miles de usuarios del transporte público siguen a pie, en el décimo día sin colectivos urbanos.