Fiesta de Disfraces: Aumenta el precio de las entradas y la polémica pulsera

A cinco días del inicio de la venta de entradas para la XXI edición de la Fiesta de Disfraces que se realizará el 17 de noviembre en el predio del Acceso Norte de Paraná,Cabe recordar que el pasado lunes, había comenzado la venta y según dio cuenta Elonce, se formaron largas filas de personas que buscaban comprar los tickets. Así se pudo ver en las inmediaciones del Club Ciclista en la capital entrerriana , precios a los que se continuarán vendiendo durante el día de hoy., aunque hasta el momento, www.fiestadedefisfraces.com.ar ) y ( www.ticketek.com.ar , "lo que reducirá el tiempo de espera y evitará largas filas", prometen. El saldo se podrá cargar por internet y en la fiesta.El dinero que no se utilice, se podrá recuperar luego en los puntos de carga.Sin embargo, se desató una insólita e irrisoria polémica en las redes sociales por la Pulsera de la Fiesta de Disfraces. Muchas palabras se han dedicado en las redes a la Pulsera de la FDD y hasta ya cuenta con una cuenta en Twitter Algunas personas que ya compraron su entrada y se llevaron la Pulsera, tuvieron la curiosidad de "probársela o colocársela". Pese a las indicaciones que se brindan al adquirirla, lo que sucede, es que cuenta con un seguro que no permite retirarla sin romperla."Querés reírte un rato? En el buscador poné "pulsera fdd"..", publicaron desde la organización y recomendaron no "probarse" la pulsera.La edición 2019 se realizará el domingo 17 de noviembre (el lunes 18 es feriado nacional).La 21º edición de la FDD se desarrollará en el mismo predio que el año pasado, ubicado sobre Acceso Norte al 3.500, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges.Como en las ediciones anteriores, se construirá un complejo multiespacio con grandes carpas temáticas, acondicionadas con piso y equipadas con tecnología de última generación en lo que respecta a sonido, video e iluminación.El Main Stage será, una vez más, el corazón de la Fiesta de Disfraces.El ingreso será a partir de las 21 horas.