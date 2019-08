Gran demanda en el primer día de venta de entradas para la Fiesta de Disfraces

Paraná Comienza la venta de entradas para la Fiesta de Disfraces

Comenzó la venta de entradas para la XXI edición de la Fiesta de Disfraces que se realizará el 17 de noviembre, en vísperas del feriado nacional previsto para el lunes 18 y una larga fila comenzó a formarse desde temprano en el punto de venta del Club CiclistaEste año la Fiesta de Disfraces tiene un nuevo sistema denominado "cashless" para agilizar la compra de comida y bebida dentro del evento. Todo el dinero se almacena en una pulsera, que es a su vez la entrada y una billetera virtual digital. El saldo se podrá cargar por internet y en la fiesta.Sabrina, la encargada de la venta señaló aque "por el momento no le están cargando dinero. Lo importante es que lean bien y se logueen, porque si la pierden o tienen un inconveniente se puede cambiar".El horario de venta es de 9 a 15, de lunes a viernes. El precio de la entrada general tendrá un valor de 950 pesos y la VIP, 1250 pesos.Consultada sobre posibles incrementos en el valor de los tickets, manifestó: "como todos los años, supongo que en algún momento aumentará", al tiempo que hizo hincapié en que a la pulse "no hay que ponérsela hasta pocas horas de la fiesta, porque después no sale más"."Estaba haciendo un trámite y pasé justo. Fui a la de 2017 y el año pasado no pude", manifestó uno de los últimos en la cola. Otro joven hizo hincapié en que "avanza rápido. Si no venís el primer día, después te dormís, te aumenta y te sale todavía más cara".En tanto, una mujer señaló que hacía la cola para comprar los boletos para sus sobrinas y amigas que no son de la provincia. "Me mandaron toda la información, porque yo no sabía que empezaba la venta. Es impresionante todo lo que moviliza la fiesta", resaltó, a pesar de ratificar que ella no concurre."Es inexplicable lo de esta fiesta. Me gusta mucho", resaltó un joven. "No podés faltar. Es la mejor joda de Paraná", completó otro.