Frigerio coordina políticas de desarrollo con el sistema de Naciones Unidas

Durante la reunión, Frigerio destacó la importancia de realizar diagnósticos precisos para mejorar la gestión pública: "Es fundamental saber desde dónde partimos para evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas que implementamos, ya que lo que no se mide no se puede cambiar". Señaló que varias agencias presentes en la reunión pueden colaborar en este aspecto, lo que consideró crucial para avanzar.



Reafirmó además su firme compromiso con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando la importancia de adaptar estos objetivos a las necesidades locales. "Es esencial territorializar la Agenda 2030 para enfocarnos en las prioridades específicas de los entrerrianos y entrerrianas", subrayó.



El gobernador puntualizó que alinear las políticas provinciales con estos objetivos globales no solo contribuirá a un desarrollo sostenible más inclusivo y equitativo, sino que también asegurará que los beneficios del progreso lleguen a todos los sectores de la sociedad entrerriana. Aseguró que este enfoque es crucial para maximizar el impacto de las intervenciones en áreas clave como salud, educación y desarrollo económico local.



También expresó su intención de fortalecer la mesa de primera infancia para desarrollar políticas que impulsen el desarrollo infantil temprano, en especial en los sectores más vulnerables. "Es aquí donde debemos centrar nuestra atención", afirmó.



Asimismo, el mandatario indicó que la salud mental es otro de los grandes desafíos, especialmente tras el impacto de la pandemia, y subrayó la necesidad de trabajar en temas de salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente.



En la reunión estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein y los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, entre otros.



También participaron la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica; la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, Luisa Brumana, y delegados de diversas agencias especializadas como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ONU Mujeres, ONU Sida, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones (Unfpa).