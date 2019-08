Paro de colectivos: "Hasta que no paguen aguinaldo y sueldo no trabajamos"

Los choferes de colectivos urbanos en Paraná iniciaron un paro por tiempo indeterminado, según confirmó el secretario general de la Unión Tranviario Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, quien advirtió que la medida de protesta se mantendrá hasta que los trabajadores tengan depositado el aguinaldo y el sueldo con el respectivo aumento ya acordado., no sé qué pretenden pero, nos cansamos", sostuvo el gremialista.Y enseguida insistió: "", anticipó el sindicalista.Reiteró que "estamos cansados de que nos usen" y aclaró: ". Sepan los trabajadores que tienen dirigentes y vamos a ir con los trabajadores hasta la muerte"."Pedimos disculpas pero,. Vamos a hacer retención de servicio, hasta que nos paguen, no sabemos hasta cuando, por falta de cumplimiento de las empresas", sintetizó el titular de la UTA Entre Ríos.Los choferes que cumplirán este martes la medida de fuerza y se nuclearán en los playones de ERSA y de Transporte Mariano Moreno, confirmóel secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh. "la empresa quiere perjudicar el servicio y al trabajador. Lamentablemente, no habrá colectivos", ratificó ay agregó que "en UTA estamos abiertos al diálogo como siempre, pero la empresa ha sido la que cerró las puertas del diálogo y no se ha comunicado con nosotros"."Para la empresa, el salario es un número pero para el trabajador, el salario es el sustento de su familia. Este martes comenzamos con esta lucha para reclamar lo que le corresponde al trabajador", remarcó el dirigente de UTA