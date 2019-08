Martes sin colectivos en Paraná: inició el nuevo paro del transporte urbano

Estarán en las empresas

Dos días sin colectivos

La empresa no depositó lo adeudado de medio aguinaldo y UTA confirmó el paro a partir del último servicio de este lunes, señalaron a Elonce. Aún se debe resolver el salario de julio y si no es depositado este martes, el miércoles tampoco habrá servicio.El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, confirmó a"El medio aguinaldo se tendría que haber abonado en los primeros días de julio y ya estamos en los primeros días de agosto, pero todavía no se abonó", reiteró Groh.El servicio va a ser normal hasta esta noche a las 23.50 cuando sale la última unidad de las cabeceras, y"La empresa sigue en la misma postura intransigente de no abonar el aguinaldo y lamentablemente, los pasajeros de Paraná, mañana no tendrán colectivos", dijo el representante de UTA.Los choferes que cumplirán este martes la medida de fuerza y se nuclearán en los playones de ERSA y de Transporte Mariano Moreno, confirmó Groh. "la empresa quiere perjudicar el servicio y al trabajador. Lamentablemente, mañana no habrá colectivos", ratificó a"Para la empresa, el salario es un número pero para el trabajador, el salario es el sustento de su familia. Este martes comenzamos con esta lucha para reclamar lo que le corresponde al trabajador", remarcó el dirigente de UTA y adelantó que "La Unión Tranviarios Automotor ya advirtió sobre la concreción de un paro para el próximo miércoles,"El martes es el cuarto día hábil en el que se tiene que concretar el pago del salario con la actualización salarial,