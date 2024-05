Policía de civil mató a joven en asalto: para la Justicia fue legítima defensa

Foto: El ladrón murió en el Hospital Córdoba Crédito: Clarín

Un policía que estaba de civil mató de un disparo en el cuello a un adolescente de 17 años en un intento de asalto. Al menos tres personas armadas habrían abordado a un hombre de 34 años con el fin de robarle su camioneta y el agente salió en su defensa. Hubo un intercambio de disparos y el joven murió. El agente no quedó imputado porque para la Justicia actuó en "legítima defensa".



El sangriento hecho tuvo lugar alrededor de la medianoche de este martes, en pasaje Tantingasta al 500, en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.



Allí, según los dichos del agente implicado, al menos tres hombres viajaban en un Peugeot 206 y abordaron e intentaron robar una camioneta Volkswagen Amarok blanca a un hombre de 34 años que transitaba con sus hijos.



Tras una riesgosa maniobra lo encerraron y le cruzaron el Peugeot. En segundos, amedrentaron al hombre a punta de pistola y lograron sacarle el celular. Pero no pudieron robar el vehículo porque el agente que estaba de franco, al ver la violenta secuencia dio "la voz de alto", según informó El Doce TV.



Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes le dispararon por lo que el oficial respondió con su arma reglamentaria. Se produjo un feroz tiroteo. Y uno de los proyectiles dio en el cuello del adolescente de 17 años que fue trasladado al Hospital Córdoba.



En medio de los disparos, el resto de los delincuentes logró escapar en el Peugeot que horas más tarde aparecería quemado en el barrio San Vicente. El vehículo tenía pedido de captura ya que había sido robado días atrás en otro barrio de la capital cordobesa.



En la mañana del miércoles, las autoridades del hospital informaron la muerte del joven de 17 años que contaba con antecedentes delictivos.



En el hospital, la Policía procedió al secuestro de una campera del adolescente y en su interior se encontraron varios cartuchos calibre 22 mm. "También se incautó el celular que había sustraído y una suma de dinero”, según reza el parte policial.





"La Policía Científica procedió a secuestrar en el lugar donde se produjo el tiroteo, varias vainas servidas - no especificaron cuantas - calibre 9 mm y calibre 22 mm", continuó el comunicado.



Tras la declaración del agente implicado, se supo que no quedó detenido ni imputado por la Fiscalía interviniente. La dirección de Investigaciones Criminales se encuentra trabajando en el caso para esclarecer el hecho.