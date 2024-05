Suspendieron a concejal de La Libertad Avanza por reivindicar la dictadura

Fundamentos de la suspensión

Medidas adicionales

Futuro del concejal

Sobre las publicaciones

En una decisión tomada este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Villaguay, Alejandro López, concejal por el bloque La Libertad Avanza, fue suspendido tras expresar públicamente su apoyo a la dictadura cívico-militar argentina. La controversia surgió a raíz de un mensaje en redes sociales en el que López elogiaba a Videla, lo que generó un amplio rechazo en la comunidad.En este sentido, el concejal Carlos Nahuel Lazzarini, representante del bloque Más por Entre Ríos, detalló amediante previa lectura de un despacho que es como procede a ingresar la sesión en el Concejo Deliberante, donde,La suspensión de López se fundamentó en una denuncia presentada por Ana María Sáenz, una vecina de Villaguay e hija de desaparecidos, quien expresó su preocupación por las publicaciones del concejal en Facebook. Según Lazzarini, “estas denuncias ingresan por mesa de entrada de la Municipalidad de Villaguay y son analizadas por el Concejo Deliberante”.En esta línea, el concejal explicó que “nos basamos en la ley orgánica de Municipios de la provincia de Entre Ríos donde el artículo 98 estipula en tres incisos estos casos. A través de esto nosotros deliberamos cual sería la sanción que se le debería aplicar al concejal López por parte del cuerpo".Además de la suspensión,, dado que se considera una apología al delito según el artículo 213 del código penal argentino.Asimismo, Lazzarini explicó que: “cuando nos reunimos en comisión para tratar el tema,. Como bloque, estamos en desacuerdo y consideramos que la gravedad de los actos es notable, por lo queSobre la posición de la otra concejal de La Libertad Avanza, comentó: "La otra concejal es Dina y ella optó por acompañar nuestra decisión de apoyar el repudio y votar afirmativo la decisión de la suspensión".Sobre la posibilidad de que López pierda su banca como concejal, Lazzarini, concluyó: "Como concejales tenemos un criterio, pero tiene que ir en el mismo norte que tenga la Justicia Penal, no podemos tener decisiones opuestas sobre lo que suceda con el concejal".pudo acceder a las publicaciones realizadas por Alejandro López, concejal por el partido La Libertad Avanza, a través de su cuenta de Facebook. En una de estas publicaciones, López compartió un meme de la página Memes Argentinos que hacía referencia a Videla como "San Jorge Rafael, patrono de la limpieza y el orden", añadiendo el comentario: "Lástima no terminaste con tu misión".Esta publicación, realizada el 24 de marzo, fue eliminada posteriormente luego de que trascendiera la información y los organismos de derechos humanos expresaran su repudio, según pudo corroborarOtra de las publicaciones compartidas por el concejal incluye la imagen de un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo con una bomba en el centro, acompañada de la frase: "Los que somos grandecitos sabemos la verdad de la historia". López compartió esta publicación con el comentario: "Terroristas montoneros nunca más. Basta de ladrones. La verdadera historia empieza en el 73 no en el 76".