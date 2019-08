Donaron una máquina de coser al tapicero de Paraná y pronto reabrirá sus puertas

Paraná Donó las maquinarias que eran de su padre a tapicero que perdió todo en incendio

La tapicería de Mario Vera reabrirá sus puertas sobre calle Río Negro 464 y lo hará bajo el nombre de "Nando", en homenaje al antiguo dueño de las herramientas que le fueron donadas por su hijo, el Dr. Fernando Olmedo, un cardiólogo infantil que presta servicio en el hospital de niños de Paraná.El voraz incendio que consumió una vivienda y el taller de una tapicería de Paraná desencadenó una interminable cadena de favores que aun hoy, a dos meses del siniestro, sigue dando sus frutos.acompañó a Vera cuando recibió la donación de un compresor por parte de la Sociedad Italiana de Paraná, y este viernes, recibió una máquina de coser usada marca Singer, la cual le fue donada por Club de Leones Paraná Centro."Pensé que se me terminaba todo pero todavía estoy en carrera porque todo Paraná y localidades aledañas me ayudaron, pasaron dos meses y se siguen acordando de mi", agradeció el tapicero a"Ya no sé qué más decir, ya me da vergüenza porque la gente me ayudó tanto.. Esta es una máquina de las que no existen más y es de las mejores que se fabricaba", destacó Vera en relación a la donación que recibió."No lo puedo creer porque pensé que se me terminaba todo", remarcó al recordar el incendio de gran magnitud afectó completamente una tapicería ubicada sobre calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, en la ciudad de Paraná."No quiero llorar porque ya llore mucho, y ya no sé cómo agradecer", valoró el tapicero.En tanto, desde Club de Leones Paraná Centro se mostraron "siempre dispuestos a hacer obras de servicio"."Nuestro objetivo es cuidar a la persona que lo necesita y en este momento, nos sentimos contentos de ayudar a Vera", indicó."El club se maneja con donaciones", comentó."Desde hace tres años trabajamos con la Heladera Solidaria, los días viernes, de 10 a 12, cuando entregamos de 350 a 380 viandas, y hay días en los que hasta 430 porciones de comida", comunicaron.Club de Leones Paraná Centro asiste a cuatro merenderos en barrio Pirola, en calle Paracao y Ramírez, sobre calle Guido Espano y en barrio Los Arenales, además del comedor de la Escuela Gianelli.En la oportunidad, invitaron para a la feria de ropa este lunes y martes de 9 a 18hs.