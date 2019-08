Donaron un compresor al tapicero de Paraná que perdió todo en un incendio

Los buenos gestos siempre vuelven

La Sociedad Italiana de Paraná donó un compresor al tapicero que hace dos meses atrás fue víctima de un voraz incendio que consumió su vivienda y el taller ubicado en calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, de Paraná.La entrega a Mario Vera y su esposa Nora Domínguez fue realizada por el presidente de la entidad, Horacio Piceda, registró este jueves"El compresor era lo último que me faltaba para reabrir las puertas de la tapicería", agradeció Vera al tiempo que comentó: "Ya había conseguido todas las herramientas para la tapicería, porque ahora todo es neumático; ya no se trabaja con el martillo y la tachuela".El tapicero agradeció a Piceda y a todos los vecinos de Paraná, de María Grande y Seguí que lo ayudaron ante tal difícil momento.Respecto de la entrega del compresor, Piceda rememoró: "Empezamos con la Mutual Escolar cuando llevamos zapatillas y algo de ropa; a partir se creó un vínculo con él y nos ofrecimos a colaborar con lo que él necesitara".En la oportunidad, el dirigente explicó que la difusión de la donación fue para que socios de la entidad y los vecinos de Paraná estén en conocimiento del apoyo brindado al trabajador. "Es un acto solidario y representativo de los valores que inculcamos a nuestros alumnos y que nuestro personal se encarga de llevar adelante a través de la Mutual Escolar, la enseñanza trasversal de los valores del mutualismo. En resumen, esta es nuestra obligación como dirigentes", explicó Piceda.En tanto, Nora, la esposa del tapicero, agradeció "el gesto de los chicos de la Mutual Escolar que nos llevaron cosas, porque no teníamos nada. Fue muy confortable y no tenés más que palabras de agradecimiento para toda la gente de Paraná y alrededores que nos dio una mano muy importante".Para dar cuenta del apoyo brindado por la comunidad, Vera rememoró el gesto solidario que tuvo una familia en situación de calle tras el incendio que consumió la vivienda y el taller de calle Río Negro en el mes de junio."Había una familia que venía todos los días a buscar cosas del contenedor, y a mí me daba una cosa.. Entonces, todo lo que tenía les daba. Y al otro día del incendio cayó esa gente con tres bolsas con ropa que habían conseguido", destacó."Yo les decía que no, porque no es que no la necesitara pero a ellos les hacía falta.. Y el hombre me dijo "No. Usted me dio de comer mucho tiempo..´ Me emocione y llore", reconoció el tapicero.Un incendio de gran magnitud afectó completamente una tapicería ubicada sobre calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, en la ciudad de Paraná. Ocho dotaciones de Bomberos trabajaron para apagar el fuego durante la noche y madrugada del jueves 13 de junio.Tras la difusión por el pedido de donaciones para la familia Vera-Domínguez, con cuatro hijos de 14, 12, 8 y 6 años, generó una inmensa movida solidaria en la ciudad y alrededores.