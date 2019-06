Incendio en tapicería: Familia recibió donaciones y agradeció por la solidaridad

Hace una semana, un incendio se registró en una tapicería ubicada en calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, de Paraná. El lugar se quemó por completo y se registraron importantes pérdidas materiales. La casa en la que viven los dueños también fue alcanzada por el fuego."Lamentablemente, perdimos todo lo que había en la casa y las máquinas del taller con las que trabajamos todos los días", había dicho Nora Domínguez, dueña. Fue ese sentido que pidió donaciones de ropa y calzado para sus hijos 14, 12, 8 y 6 años.Mario Vera, dueño, contó entre lágrimas aque "tengo que agradecerle a todo el barrio, a mis vecinos, a gente que no conozco, a mis amigos. Se han brindado de tal forma que no tengo palabras para agradecerles. Vino gente de María Grande y Seguí, donde jugué al fútbol. Se acordaron, me hablaron y me ofrecieron muchas cosas"."Son 47 años de trabajo los que llevamos acá. Nací en este lugar", expresó emocionado.Nora, por su parte, expresó que "si la gente no hubiera ayudado para nosotros sería todo imposible. Nuestra casa y el taller eran nuestra vida entera. Ahora estamos viviendo en la casa de nuestro hijo mayor. Nosotros tenemos seis hijos juntos y Mario tiene tres de su primer matrimonio"."Ahora casi nada nos falta. La gente nos ayudó tanto. Nos faltaría ubicar una casa para alquilar y vivir ahí, hasta que nuestra vivienda se arregle. Queremos volver acá", agregó."La solidaridad de la gente es increíble. No tengo palabras para agradecerles a todos. Perdimos nuestros recuerdos, fotos, nos duele mucho esa pérdida sentimental, es irrecuperable", manifestó.