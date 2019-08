Donó las maquinarias que eran de su padre a tapicero que perdió todo en incendio

El comienzo de una interminable cadena de favores

El legado de una familia

El voraz incendio que consumió una vivienda y el taller de una tapicería de Paraná desencadenó una interminable cadena de favores que aun hoy, a dos meses del siniestro, sigue dando sus frutos.. Se habían quedado sin nada. Pero gracias a la solidaridad de familiares, amigos, vecinos, y muchos que ni los conocían, lograron salir adelante."Un médico Fernando Olmedo del hospital San Roque, me ofreció una tapicería que me iba a traer de Córdoba porque el papá había fallecido hacía tres meses, y me dijo:, fueron las palabras del tapicero a. Y en la oportunidad, comentó: "La tapicería se llamaba Perfil, pero le cambiamos el nombre y le vamos a poner Nando".quien donó a Vera las maquinarias de su padre fallecido, rememoró acómo surgió la iniciativa solidaria."Estábamos al mediodía en casa viendo el noticiero de Canal 11 y no enteramos que este señor que se dedicaba al rubro de la tapicería había tenido esta desgracia", rememoró el cardiólogo a"Hacía poco tiempo que había fallecido mi papá, que se dedicaba al mismo oficio, y automáticamente, llamé a mi mamá a Córdoba.. a los 15 segundos me dijo:", recordó el especialista que hace más de 30 años que vive en Paraná y se considera más entrerriano que cordobés., argumentó."Fue el inicio de una serie de acciones muy lindas, porquecomo es lema de Canal 11", sostuvo Olmedo, al tiempo que destacó:"En estos tiempos en los que la gente pide ayuda y una serie de exigencias, él pedía trabajo. Eso fue lo que me movilizó bastante", aseguró.Un incendio de gran magnitud afectó completamente una tapicería ubicada sobre calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, en la ciudad de Paraná. Ocho dotaciones de Bomberos trabajaron para apagar el fuego durante la noche y madrugada del jueves 13 de junio.Tras la difusión por el pedido de donaciones para la familia Vera-Domínguez, con cuatro hijos de 14, 12, 8 y 6 años, generó una inmensa movida solidaria en la ciudad y alrededores.Cuando se le consultó al médico qué pensó cuando conoció al tapicero, éste rememoró: "Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que todos ellos estaban bien, sin lesiones graves. Fue un milagro porque la casa estaba muy deteriorada".De acuerdo a lo que contó, junto a amigos y profesionales le regalaron mesas y sillas.destacó."Uno tiene que dar desinteresadamente, eso es lo que te engrandece como persona", encomendó."Mario me vive agradeciendo, no tiene más que palabras de agradecimiento, él es muy emotivo y afectivo, pero no tiene que agradecer nada. Si esto se difunde y se hace masivo, vamos a ayudar a mucha gente porque hay muchos que necesitan y la pasan mal, lo vivo en el hospital y no necesito que me lo cuenten", explicó."Mi mamá dijo que el abuelo estaría contento si las maquinas siguen funcionando. Ese es el objetivo de esta donación", destacó Olmedo.En la oportunidad, comentó que proviene de una familia, "de una forma de ser particulares", calificó. "Siempre fuimos solidarios, lo viví desde mi infancia junto a mis padres, en Córdoba vivimos en un barrio de gente trabajadora que siempre luchó por mejorar el barrio, por hacer escuelas, por ayudar a las famosas kermeses, y siempre la solidaridad, el hacer algo para ayudar", recalcó."Es como un legado de la familia.., subrayó al dar cuenta del impagable valor afectivo de las maquinarias que donó."A pesar de terminar siendo médico, siempre me gustó lo artesanal de la tapicería. Me crie en el taller de mi papá, lo veía horas y horas trabajando..", destacó."Experiencias lindas y amargas estaban resumidas en ese oficio que mi papá nos supo alimentar y nos llevó a darnos un título", sostuvo el profesional, al dar cuenta que su hermano es arquitecto.Fue en ese sentido que el cardiólogo destacó "el legado que nos dejan nuestros padres, el trabajar, ser responsables y solidarios"."El título de médico es para brindarse, para seguir con la solidaridad, por eso elegí Medicina", remarcó, al tiempo que aconsejó: