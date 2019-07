"No hubo intención de robo"

Policiales Con el asesinato de Lucía Torres Mansilla suman 10 muertes violentas hasta hoy

Sobre el violento asalto

"No juzgar"

Video: Justicia por crimen de la trans: "Que él, la o los que lo mataron, vayan presos"

"Me cuesta decirle Loba o Lucía, porque fue mi hermano, en mi corazón es Bruno, y me cuesta, pero es mi familia", aclaró aWalter Torres Mansilla, el hermano mayor de Lucía "La Loba", la mujer trans que fue brutalmente asesinada en su casa en Paraná.Walter rememoró encómo fue la infancia que compartieron en la vivienda de calle Ameghino, por qué la llama como la llama y se refirió a las circunstancias que rodearon su asesinato."La llamaban La Loba, desde hace tres años, y Lucía, fue el año pasado por un proyecto del cupo por el que estaba haciendo un curso en El Montoya donde escribió un libro de poemas, y ahí se hizo llamar Lucía Torres Mansilla, pero no sé por qué"."Con algunos se hacía llamar La Loba, con otros Lucía, y por eso, yo a veces también le decía Bruno", recordó el mayor de los hermanos, de los cuales, Lucía era la tercera. Y le siguen German y Gisell."Los dos somos homosexuales y nuestros padres nos habían aceptado, pero que si queríamos ser travestis teníamos que sacarnos el apellido.. Decidimos ser gays a toda honra. A veces nos transvestíamos, pero él lo hacía por fuera de la casa", rememoró Walter."Al principio tuvimos nuestras peleas familiares, pero después nos aceptaron y también a nuestras amistades.. en casa se juntaban travestis, gays, lesbianas..", aseguró."Si bien teníamos peleas, nos podíamos decir las cosas en la cara.. Pasaban una o dos horas, y se abrazaba y se disculpaba. Como pasa en toda familia", comentó, al dar cuenta que su padre falleció en 2016, y su madre al año siguiente por no poder sobreponerse a la pérdida.En la oportunidad comentó que él decidió alejarse un tiempo después de la muerte de sus padres, y formó pareja con Gustavo Almirón, quien lo acompaña en este difícil momento."Este año nos habíamos reconciliado", destacó Walter. Según comentó, Lucía se había presentado en su trabajo para darle una buena noticia: que con el cambio de gestión comenzaría a trabajar en el Centro Cultural Juan L. Ortiz."Estaba re contento y habíamos quedado en encontrarnos. Ese jueves, a las 15.45, cuando me llamó mi amigo y me dijo `encontré a tu hermano muerto´, fue como un baldazo de agua fría.. Decían 18 a 20 puñaladas. Fue muy shockeante", lamentó."No hubo intención de robo", aseguró el hermano de Lucía. Consultado a Walter sobre las hipótesis que giran en torno a la investigación policial, éste se preguntó por qué "no se llevaron ni el televisor ni la computadora"."Si la persona entró, le hubiesen robado plata, porque supuestamente tenía", estimó, al confirmar que tras asesinarla "le robaron la billetera. No le robaron las cosas de valor, ni dinero y cosas que tenía guardadas"."Estoy shockeado, no puedo entender la saña, por qué lo mataron así", ahondó.Walter, quien embandera el pedido de Justicia por el cruento asesinato de Lucía, remarcó: "Quiero Justicia, que él, la o los que lo mataron vayan presos. No quiero que si van a juicio, así tengan 30 años, que los cumplan; no quiero que a los 12 años los saquen en libertad porque yo soy capaz de matarlos.. Porque así como lo mataron como un perro, no lo quiero permitir".En la oportunidad, rechazó de plano la posibilidad de fiestas sexuales y la venta de droga en la casa donde fue encontrado el cuerpo de Lucía."No sabía que estaba en pareja, ese mismo día a la tarde me enteré que salía con un vecino de la vuelta. Él era muy reservado en sus relaciones de pareja", aseguró Walter, al acotar que "hacía semanas o meses que convivía con esa persona"."No estoy preparado para volver", reconoció.De acuerdo a lo que comunicó, a las 10 se reunían con un grupo de abogados para conformar la querella "con el aporte del municipio y la provincia". En tanto, para esta tarde está prevista una marcha hasta la sede del área provincial de Diversidad y Derechos Humanos, y a Tribunales de Paraná."En la otra habitación donde lo encontraron a mi hermano, había una persona con un arma y se la puso en la cabeza.. Eso fue lo que él me conto", indicó."Lo ataron, le robaron 2 mil pesos, las dos garrafas y le habían dicho que si hacía la denuncia lo iban a matar.. Era el dinero que tenía para pagar la luz en esa semana.. Se consiguió entre la familia para que pudiera pagar la luz porque si no se la iban a cortar, y le dijimos que hiciera la denuncia pero él no quiso", detalló.En la oportunidad, el hermano de la víctima apuntó a una persona que "vivía por la escuela La Delfina; parecía que a uno lo conocía, pero al otro no".