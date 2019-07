Crimen de mujer trans: Confirman que había sufrido violento asalto en su casa

Paraná Marcharán para pedir justicia por crimen de mujer trans

Pese a que se demoró a un joven de 25 años de edad, los avances en la investigación por el brutal crimen de Lucía Mansilla, ocurrido la semana pasada en Paraná, siguen sin arrojar pistas certeras en torno a la autoría del hecho y otros pormenores que siguen siendo una incógnita.En las últimas horas se sumó el testimonio de Agostina Busten, amiga de la mujer trans asesinada de 18 puñaladas en una vivienda de calle Ameghino. La misma reveló un violento hecho que había padecido la víctima hace aproximadamente un mes."Nosotras estamos muy sorprendidas por lo ocurrido, la información y los datos que nos ha brindado la policía son los de público conocimiento y aún no se sabe a ciencia cierta cual fue el motivo" que derivó en este terrible crimen, explicó Busten.. En ese momento nosotros le aconsejamos hacer la denuncia, a lo que ella se negó. Tampoco nos dijo quiénes habrían sido los autores por haber recibido", contó. Y refirió: "Esa fue la última vez que la vimos".Sobre la persona demorada, expresó: "No la conocemos ya que no frecuentaba entre las amistades de Lucía".por la manera en que ocurrió, por la alevosía y el ensañamiento"."Cuando la Policía nos pidió el DNI de Lucía, nos dimos cuenta de la", completó Busten en declaraciones a Radio La Voz.Como se sabe, Lucía fue encontrada sin vida el jueves a la tarde en su casa de calle Ameghino 59 de Paraná. Ella era una mujer transexual, de 36 años, poeta y activista del colectivo LGBTIQ+.