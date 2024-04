No podrá volver a caminar el policía baleado en ataque en el que murió su novia

Policiales Buscan a cómplice del robo en el que murió novia de oficial de Policía

Lucas Buena (30), el agente de la Policía Federal que fue baleado por motochorros durante un asalto en el Acceso Oeste de Buenos Aires, no podrá volver a caminar. Así se lo confirmó un familiar cercano que accedió al último parte médico. En el brutal ataque los ladrones asesinaron a la novia del policía, Noelia Velázquez (27), profesora de educación física.El asalto ocurrió el domingo a la tarde cuando Lucas y Noelia viajaban en una Honda Tornado blanca y negra y dos ladrones en una moto del mismo modelo, sin patente, se les cruzaron. Los asaltantes amenazaron con un arma al policía, que paró y se bajó de la moto junto a su novia.Buena también fue baleado en la espalda, a la altura de uno de sus omóplatos. Lo trasladaron en helicóptero al Hospital Churruca de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, donde lo operaron. Está internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria.Según dijo uno de sus familiares más cercanos a, no volverá a caminar. Durante los primeros auxilios que recibió en la autopista, le dijo a los médicos que no sentía las piernas, según contó una testigo.Al menos uno de ellos resultó herido de bala en una pierna y se cayó de la moto en la que habían ido a cometer el asalto. Por ese motivo quedó detenido un sospechoso que fue a atenderse a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 15, de José C. Paz, acompañado por su mamá. Tenía un disparo y raspones. Dijo que había sido víctima de un robo, pero a los investigadores no les cerró su versión.Las víctimas fueron identificadas como Noelia Joanna Velázquez Torres y Lucas Nicolás Buena, que cumplía funciones en Casa de Gobierno.El detenido fue identificado por la Policía como Pedro Santiago Verón (20). Es de Cuartel V, partido de Moreno y ya tiene antecedentes por encubrimiento.Según los investigadores, la moto que usaron para robar sería de una hermana de Verón. La Policía también habría identificado al otro motochorro, que está prófugo.