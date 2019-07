Crimen de la mujer trans: luego de la autopsia surgieron datos claves

Policiales Cuatro asesinatos a puñaladas conmocionaron a tres ciudades entrerrianas

, se determinó que la muerte fue producida por un profundo corte de arma blanca a la altura del cuello, sobre la médula, indica. Si bienDe la misma manera, la investigación a cargo del fiscal en feria Gonzalo Badano no descarta ninguna hipótesis, aunque por el momento no se encontraron indicios que se esté frente a un homicidio en ocasión de robo.Por los estudios de los forenses,De acuerdo a lo que indica, se levantaron rastros y huellas (pisadas) ubicadas en el dormitorio de la víctima. En una pequeña mancha de sangre se pudo obtener el perfil de un calzado con determinadas características. Sin embargo,Los vecinos comenzaron a aportar datos que robustecieron la idea que la persona que ingresó a la vivienda, conocía a la muchacha apodada como. De esa recolección de información se mencionaron algunos nombres, particularidades, características de las personas, vehículos que paraban y hasta detalles de la ropa e indumentaria de los asiduos visitantes. También en los laboratorios se procederá a analizarLas autoridades policiales indicaron en la tarde del jueves que, y en el interior de la vivienda no se observó desorden o el faltante de elementos de valor. Pese a esto, los familiares indicaron que no encontraron una tarjeta de débito y dinero.Otro punto que podría llegar a ser de interés para la investigación es elOtros aportes se esperan de las entrevistas en centros de salud y hospitales, con el fin de tratar de localizar a personas lesionadas o heridas con armas blancas.Fuente: