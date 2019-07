Con el asesinato de Lucía Torres Mansilla suman 10 muertes violentas hasta hoy

Video: Un joven fue baleado en la cabeza y se encuentra en estado crítico en Paraná

, en el que debió tomar participación la División Homicidios se produjo el 7 de febrero, cuando, tras haber sido llevada al Hospital de Niños San Roque, en estado calamitoso,, según recordóSu cuerpito presentaba un cuadro muy grave, partiendo de ?entre otras cosas- un avanzado estado de desnutrición, lesiones de vieja data, golpes recientes, quemaduras con cigarrillos, quemaduras con líquidos e infecciones, siendo las más notables en uno de sus oídos y también en sus fosas nasales.Inmediatamente, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Juan Francisco Malvasio, sentó sospechas sobre los padres de la niña, Miguel Ángel Cristo, de 28 años ?padre biológico- y Yanina Soledad Lescano, de 30, su madrastra, quien convivía además con tres hijos, de 3, 4 y 6 años, producto de relaciones anteriores. Lescano, quien se encontraba embarazada, dio a luz una bebé que nació cuando acababa de extinguirse la vida de Nahiara.Ambos quedaron detenidos y a partir de allí empezaron a reaccionar como enemigos, como si solamente se conocieran para inculparse el uno al otro.. La escena del homicidio se desarrolló en un descampado de la zona conocida como El Volcadero, en calle Florentino Ameghino al final. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de, de 43 años, quien vivía en barrio Anacleto Medina Sur. Presentaba tres cortes hechos con arma blanca. En la espalda, en uno de sus glúteos y el más profundo a la altura del pecho.En la zona se hablaba de los "Charlis", como quienes andaban merodeando cerca de Goró el día del crimen. Pocas horas después se realizaron un par de detenciones, de un tal Orlando Alberto Martínez de 28 años y otro sujeto de apellido Enrique. Este último no habría participado de la agresión, pero sí sabía que Martínez y su hermano menor lo emboscaron, porque ya habían tenido problemas anteriormente y prefirió declarar a quedar encerrado. El mayor de los Martínez aceptó el mes pasado 11 años de prisión en juicio abreviado., de 34 años y Ricardo Javier Guacidalupe, de 27 años, peones rurales, habían estado haciendo changas junto a otras personas en tareas de campo y pese a ser aún temprano, el sábado 30 de marzo, aproximadamente a las 18, estos dos, quienes habían estado compartiendo las labores y bebidas alcohólicas tuvieron algún entredicho, al que Molina al parecer le restó importancia. Sin embargo, al poco tiempo, Guacidalupe se le acercó por detrás y le clavó con todas sus fuerzas un puñal en el cuello., los investigadores de Homicidios constataron en el Hospital San Martín el fallecimiento de Johnatan Basualdo, un joven de 24 años, que anteriormente había sido baleado en la cabeza.Ya laEra de madrugada y en la casaquinta de Oscar Aníbal "Negro" Siboldi de 55 años, estaban también sus hijos Alexis Maximiliano, de 24 y Brian Exequiel, de 21.Oscar Siboldi ya cargaba con el peso de la muerte del joven Brian Farías, ocurrida en 2018, causa que aún no ha sido juzgada. Sabía que no podía andar llamando la atención y mucho menos caer en medio de una nueva situación que le agregue más carga penal a su vida.La Fiscal Patricia Yedro, todavía busca establecer como se manifestaron algunas actitudes que llevaron a que terminen enfrentados los anfitriones con algunas personas comoy estaba allí por primera vez. Dicen que algo enojó a uno de los Álvarez, quien tomó algunas bolas de la mesa de billar y comenzó a arrojarlas con fuerza.Finalmente, para cerrar el semestre, el sábado 22 de junio se produce una agresión contraPero el hecho ocurrió en calle Luis Palma y Montiel, donde,González quiso despedirse de sus hijos, pero como tenía una restricción solicitada por su ex mujer, por violencia de género, al querer acercarse a la vivienda, fue detenido, no por el crimen, sino por violar la restricción. Ya en la comisaría, lo trasladaron a la Alcaidía con otra carátula, la de "Homicidio".El viernes 12 de julio los vecinos de barrio Mosconi II se horrorizaron al conocer que Raúl Rubén Ramírez, de 30 años, quien vivía solo en la casa que alguna vez ocupo su familia en calles Del Candombe y Senen Albornóz, había sido encontrado muerto, con su cuerpo y sobre todo la cabeza desfigurados a golpes.Los investigadores de la División Homicidios, en la misma jornada, dieron con el paradero de Matías Nicolás Mazzaco, oriundo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Admitió haber estado allí y que habían consumido alcohol y otras sustancias, hubo un feroz pelea, la que terminó de manera fatal para Ramírez. Al otro día, en audiencia, la jueza de Feria, Elisa Zilli determinó que por 30 días, Mazzacco aguardara los avances de la investigación en la Unidad Penal 1 de Paraná, se indicó enPor último,Tenía colocadas algunas prendas de entre casa, pero la profusa hemorragia de una considerable cantidad de puntazos con arma blanca puso en evidencia que no habría sobrevivido mucho tiempo luego de semejante ataque. Heridas en el cuello y en el tórax. Hay líneas investigativas que se manejan celosamente en estas horas y que esperan arrojen resultados positivos.Si bien ella misma contaba que escondía su billetera en su propia casa, porque temía que le volvieran a robar como ya le había pasado, aún no se estableció si el móvil del asesinato pudo ser para encubrir un asalto o si fue por alguna otra cuestión de índole personal.