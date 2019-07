Exigieron "Justicia igualitaria" por el crimen de mujer trans

"Justicia igualitaria"

Representantes del colectivo LGTIB+ se movilizaron este lunes en Paraná para exigir el esclarecimiento del crimen de Lucía Mansilla. "Creemos que lo más pertinente es estar en la calle y reclamando por nuestros derechos y necesidades como seres humanos", reafirmó aIara Quiroga.Como se sabe, Lucía fue encontrada sin vida el jueves a la tarde en su casa de calle Ameghino 59 de Paraná. Ella era una transexual, de 36 años, poeta y activista del colectivo LGBTIQ+, de allí que tuvo amplia repercusión e impacto en los distintos colectivos.Iara se mostró "inquieta e incómoda, sobre todo por las compañeras que están en situación de calle, las que no estamos exentas de nada y en riesgo"."Esto no puede seguir pasando, porque van dos compañeras en menos de un año. Esto es un atentado hacia la comunidad, porque el caso de Jésica Benavidez quedó impune, al igual que el crimen de Jesica Do Santos, una compañera nuestra de calle que fue decapitada y descuartizada", explicó la integrante del colectivo LGTIB+."Necesitamos que se esclarezcan los casos de Jésica Benavidez y Jesica Do Santos, y que paguen los culpables que le hicieron esto a nuestra compañera La Loba", remarcó.En la oportunidad, Jimena, otra integrante del colectivo LGTB+, imploró "que se calme el odio hacia la comunidad".A Lucia, "la mataron de la forma más cruel, de 20 puñaladas", lamentó."Lucía como persona era muy humilde y agradable, siempre estaba con una sonrisa en la cara, no tenía problemas con nadie. Era excelente. Y esto que pasó es un abandono del Estado porque ni los Derechos Humanos se hicieron cargo, pareciera que para los gays, trans y lesbianas no hay derechos", denunció Maxi."Venimos a reclamar derecho igualitario para todos, que se haga justicia, porque somos seres humanos.. Nos están matando como perros y todo queda en la nada", denunció Maxi, al tiempo que lamentó: "Fue muy cruel como la mataron"."Que se haga Justicia, porque matan a un gay, una travesti o una prostituta y lo hacen como si fuera una muerte natural", reprochó el joven."Nosotros tenemos el mismo derecho a la Justicia que reciben las personas que se dicen normales, porque nosotros también somos personas normales, con diferente modo de amar"."Los jueces y fiscales son homofóbicos, porque recibimos un rechazo por parte de ellos. La homofobia está en todos lados y nosotros también tenemos derecho a caminar por las calles de Paraná. No somos diferentes, somos de carne y hueso", remarcó.En tanto, Alma, subrayó: "Tenés que pararte en la esquina con miedo, tenés que fijarte con quién subís. Si volvés o no tu casa porque tu familia queda con el corazón en la boca. Una está expuesta en la calle y los asesinos andan sueltos en la calle, siendo que la Policía, cuando pasan las cosas, no están. Y si los llamás porque te alguien te faltó el respeto, no te dan bolilla", se quejó al denunciar robos y maltratos.Finalmente, desde el colectivo LGTIB+ anunciaron que está prevista una nueva movilización, el miércoles, hasta la sede del área provincial de Diversidad y Derechos Humanos, y a Tribunales.