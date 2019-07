La opinión de los usuarios de colectivos: Se restablece el servicio tras el paro

Paraná Explicaron los alcances del Proceso Preventivo de Crisis pedido por Buses Paraná

Alrededor de las 10 de la mañana de este martes, se retomó el servicio de colectivos urbanos, tras los cinco días de paro que realizaron los choferes nucleados en UTA Entre Ríos ante la falta del pago del aguinaldo por parte de la empresa Buses Paraná."Volvimos, no como queríamos porque se nos depositó algo menos del 20% del aguinaldo y una orden por la que teníamos que salir a trabajar", comunicó un colectivero aConsultado sobre los ánimos de los usuarios, éste acotó que advirtió que, "por ahora", había "buena onda".rescató la opinión de los usuarios del transporte urbano, cómo vivieron estos días en los que no hubo servicio."Ellos trabajan y tienen que tener su plata, como todos", indicó una vecina de oriunda de Colonia Avellaneda al mostrarse de acuerdo con la medida de protesta de los choferes.Otra vecina de la misma localidad, comentó que por estos días optó por trasladarse en tren. "Pero si pasaba muy lleno, optamos por dejar el lugar a las personas que tenían que ir a trabajar", contó.Desde las paradas de calle 25 de Mayo, un jubilado apuntó que la falta del servicio durante estos días fue "una falta de responsabilidad de la empresa"."Cada uno tiene sus intereses y es difícil apoyar a uno u otro lado. A los ciudadanos nos afecta el estar sin colectivos, así que es complicado", diferenció otra usuaria, que optó por movilizarse en bicicleta durante los días en los que no hubo transporte urbano."Tenemos pagado de antemano el boleto, tengo 300 pesos en mi tarjeta SUBE, y yo no soy el causante de esta situación.. Si la empresa no cumple con sus trabajadores, éstos tienen que defenderse frente a la empresa con armas legales.. No me parece correcto que los usuarios tengamos que pagar siempre los platos rotos", se quejó un usuario."Pasa el tiempo y viajamos cada vez peor. Es un manoseo, un engaño, y el gobierno de la ciudad no puede lavarse las manos por los problemas que tenemos los vecinos porque ellos proceden como si fueran dueños de la ciudad, y no es así, solo son administradores transitorios", agregó. "Se toman atribuciones que no les corresponden, y el intendente no es quien para hacer y deshacer con la ciudad", cerró.