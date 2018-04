Se realizó el Gran Concurso de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

Hasta este domingo, se desarrolla en Puerto Sánchez el Festival de la Empanada de Pescado. Se puede disfrutar de música folclórica, pescado fresco, stands de artesanías, huevos de pascua, hamburguesas, tortas fritas, pan casero, rosas de pascua, pastelitos.Con el río Paraná como parte de la escenografía natural, Lisandro "Chano" María, junto a Carlitos Sánchez, nieto de los pioneros de ese lugar con tanta identidad, estuvieron cocinando pescados asados y empanadas fritas.Este sábado, desde las 14, se presentaron diversos grupos musicales: María Cuevas, Agustina Monzón, Flor de Ceibo, La Corpachada y Pegó en el Palo. Además, hubo sorteos.Pero otra de las actividades centrales de la jornada fue el tradicional Gran Concurso de la Empanada de Pescado.Lescano, manifestó a nuestro medio que "estoy muy contenta. No me había dado cuenta, terminé y me puse a mirar el río. Es una alegría enorme. Mi receta es un secreto que tuve que revelar, pero es mucho amor y paciencia".Sommer. Aseveró a su vez que se la debe freir a la empanada, "con grasa". Agregó que "se la saca en pocos segundos, la cortamos y la acompañamos con limón".