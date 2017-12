Once por Todos: Los eventos en los que se podrá colaborar este fin de semana

Paraná Apronte y charla sobre RCP en el parque Berduc a beneficio del Once por Todos

Paraná Este domingo se podrá colaborar con Once por Todos en la Feria Periurbana

Paraná González Motos nuevamente dona una moto para sortear en Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:

Los eventos deportivos, culturales y recreativos que se desarrollarán este fin de semana en la capital entrerriana, se sumarán a la jornada solidaria de Once por Todos, que se realizará este 8 de diciembre en beneficio de siete hospitales de la provincia, ONGs y escuelas.Tal es el caso de integrantes de laquienes organizaron un apronte pensando en próximas competencias y, en esta oportunidad, el ensayo tendrá su costado solidario.Asimismo, entre las actividades diagramadas está prevista una charla sobre RCP (reanimación Cardiopulmonar) y Primeros Auxilios a cargo de enfermeros del Hospital San Martín, clase a llevarse a cabo a partir de las 19 horas.Bajo el nombre, el coro de canto del Centro Cultural Gloria Montoya, realizará su cierre anual este viernes desde las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortíz. La entrada será un donativo para la jornada solidaria de Once por Todos.El Centro Demostrador - Educativo de Producciones Sustentables y Energías Alternativas que lleva adelante el Proyecto Yacaré, realizará este viernes la tercera edición de, la propuesta que invita a recorrer el lugar en horario nocturno.La invitación es para este viernes a las 19.30 en el predio de Larramendi 3108. Y la entrada es una donación para Once por Todos, ya que este año el centro educativo se suma a la jornada solidaria.En tanto, integrantes del, desde las 18.30 de este viernes, realizarán un evento de patín y el ingreso será una donación para Once por Todos.La sede de la entidad deportiva reunirá donativos hasta el día 7.Else llevará adelante este domingo 3 de diciembre desde las 19hs, en la plaza de Las Colectividades, ubicada en Puerto Nuevo. Los interesados en sumarse a la convocatoria pueden acercarse con útiles escolares para donar a la jornada solidaria del 8 de diciembre.también se suma a la pasión de ayudar a través de una Clase Nómade el miércoles 6 de diciembre desde las 19. Según indicaron, habrá Top Ride (bici), Zumba, enterramiento funcional en simultaneo abierto y gratuito.Organizadores instaron a acerarse con una donación para Once por Todos y una remera roja. Habrá sorteos, Dj en vivo y barra de tragos.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina).: para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).