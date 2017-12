Este domingo se podrá colaborar con Once por Todos en la Feria Periurbana

Paraná González Motos nuevamente dona una moto para sortear en Once por Todos

Los organizadores de la Feria Periurbana, que se realiza todos los domingos en el Parque Botánico de la ciudad y que se ha convertido en un sitio preferido por los paranaenses, decidieron aportar su granito de arena para Once por Todos."Nos unimos al pedido de la escuela Hogar, que tienen muchas necesidades, y en especial pedimos leche en polvo, elementos de higiene personal (jabón, shampú), ropa interior, medias, zapatillas, mochilas y toallas porque tienen un gran déficit", dijo Citera.Por su parte, Fabián Rosquini mencionó que aquel que no pueda llevar los elementos que se requieren, "puede aportar lo que tengan porque cualquier cosa es bien recibida". Asimismo indicó que habrá cajas identificatorias con el logo de Once por Todos y una vez que finalice la recolección se hará la clasificación para entregarlas el 8 de diciembre en la Sala Mayo.Vale recordar que la Feria abre sus puertas de 8.30 a 13 y se puede adquirir verduras cosechadas en el día, entre otros alimentos frescos como quesos, salames, dulces, mermeladas, productos de planificación, y artesanías.