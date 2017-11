Hilvanar solidaridad: Las necesidades que cubre el costurero de la Escuela Hogar

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:

La 13º jornada solidaria deque impulsacada 8 de diciembre en beneficio de los voluntariados de siete hospitales de la provincia y ONGs, este año amplía el abanico solidario a través de la sumatoria de 11 escuelas, las que gracias a, podrán conformar su "primer ropero solidario".Desde el costurero de la Escuela Hogar, donde se recicla la ropa para los chicos que asisten a las escuelas Nº1 "Blas Pérez Colman" y la Integral Nº5 "Dr. Ruiz Moreno" contaron asobre la loable labor que llevan a cabo.Es que a los chicos se les brinda una educación integral. Se les enseña lo que es la solidaridad ya que "es una escuela que necesita mucho vienen niños con muchas carencias de todo tipo, y la escuela también ofrece esa parte asistencial", comentaron docentes que trabajan en la institución., detalló Ángela, quien desde hace cuatro años colabora en el costurero de la institución educativa.Según comentó, con los moldes hechos, van cortando y confeccionando en distintos tamaños."Amo a los chicos, me encanta ayudarlos. Todo lo que se dona es para ellos", remarcó.En la oportunidad, contó que trabajan con máquinas de coser que datan de hace 50 años. Fue por eso que pidieron laporque de los hilos y demás insumos se hacer cargo el Complejo.En tanto, Marta, la responsable de Lavandería desde hace 29 años, contó que en el lugar se lava y plancha la ropa de los chicos de las escuelas Nº1 "Blas Pérez Colman" y la Integral Nº5 "Dr. Ruiz Moreno".Desde el espacio solicitaron laDiez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina).: para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).