Empresas solidarias: Alpargatas Copetona se suma a Once por Todos

Alpargatas Copetona es una de las empresas solidarias que no se pierden la oportunidad de ayudar y se suma a Once por Todos. Pablo, el responsable de la fábrica señaló que "tratamos de poner nuestro grano de arena. Creo que no es mucho pero sabemos que ayuda colaborar desde el comercio, devolviéndole a la gente un poco de lo que nos da"."Ternemos una trayectoria en Paraná. Trabajamos mucho acá, la gente nos reconoce y desde que salió la propuesta estábamos esperando para. La ciudad está identificada con nuestra marca, por lo que vamos a hacer una donación de mercadería hecha por paranaenses para la gente que lo necesita", resaltó.Puso de relieve que "motiva tratar de cerrar el año con una buena acción. En la medida que podemos durante todo el año también colaboramos con escuelas o jardines".Pablo instó a otros comerciantes a "ayudar, con lo que sea. Es solamente querer hacerlo. Sabemos que el calzado es algo de lo más necesario. Invito a los comercios que puedan ayudar con algo, porque siempre es bienvenido y reconforta el alma. Hay que tratar de colaborar con lo que se pueda", completó.