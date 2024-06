Ex actriz porno habló tras la condena de Donald Trump y pidió que vaya preso

“Trump está fuera de la realidad”

Cuál es la pena a la que puede ser condenado Donald Trump

“Creo que debería ser sentenciado a cárcel y a algún servicio comunitario, trabajando para los menos favorecidos, o siendo un saco de boxeo voluntario en un refugio para mujeres”, dijo Daniels al diario británico Daily Mirror.Esta es la primera entrevista de Daniels desde que un jurado de Nueva York declaró culpable el jueves al virtual candidato a presidente republicano. Trump fue hallado responsable de 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz, que afirma que tuvo relaciones con el magnate, algo que él desmiente.Daniels, de 45 años, asegura que recibió un pago de 130.000 dólares para evitar un escándalo sexual en la recta final de la campaña de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca.“Estar ante el tribunal fue muy intimidante para mí, con los miembros del jurado mirándome”, contó la mujer que usa un nombre artístico, pero que legalmente se llama Stephanie Clifford. “Como siempre dije, yo he estado diciendo la verdad todo el tiempo”, indicó.Trump, de 77 años, calificó el proceso en su contra de “injusto” y fue liberado sin fianza tras la audiencia esta semana.El ex mandatario podría ser condenado a cuatro años de cárcel por cada cargo, cuando el juez anuncie la pena, pero según expertos, es más probable que sea sentenciado a libertad condicional, ya que no tiene antecedentes.Aun así, no está inhabilitado para continuar con su campaña electoral, incluso en el improbable caso de que vaya a la cárcel.Si bien el magnate señaló que personalmente estaba “de acuerdo” con la idea de ser encarcelado por los cargos impuestos en este juicio, advirtió que una pena de ese tipo “sería difícil de aceptar para el público”.Estas palabras, para muchos una referencia indirecta a potenciales incidentes, tienen particular resonancia en un país muy dividido y aún marcado por la violenta invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de partidarios de Trump intentó impedir la certificación de la victoria electoral de su rival demócrata, Joe Biden.