El presidente de Chile anunció un proyecto para la "práctica" del aborto legal

Foto: Gabriel Boric, presidente de Chile Crédito: Ámbito

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este sábado que enviará un proyecto de ley para ampliar el derecho al "aborto legal", a discutirse en el Congreso a fines de este año. "Pese a que algunos diputados hombres se opongan", dijo al comunicar la iniciativa.



Si bien en Chile se permite el aborto desde 2017, este derecho se limita a solo tres casos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. La fuerza política de Boric no tiene mayoría en el Congreso chileno, por lo que no está claro si podrá conseguir la aprobación de este proyecto.



Boric no dio detalles del proyecto ni cuáles serán los nuevos casos que se permitirían. Sí mencionó que pretende modificar el reglamento de la ley vigente de aborto que permite la objeción de conciencia a la que pueden recurrir médicos o médicas. Este punto ha sido un reclamo de organizaciones feministas de Chile porque, aseguran, significa un obstáculo para el acceso a la interrupción del embarazo.



El presidente de Chile hizo este anuncio durante la rendición de su tercer balance de gestión ante el Congreso, en la ciudad de Valparaíso. Al escucharlo, una docena de parlamentarios conservadores se retiraron de la sala. "No es extraño que en este tema sea un diputado hombre el que se haya retirado de la sala", dijo Boric al ver esa escena.



Fuente: Ámbito