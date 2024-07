Día de los Abuelos: “Traen la sabiduría de la vida”, dijo sacerdote

El 26 de julio se conmemora elen Argentina y en diversos países del mundo,, según la tradición de la Iglesia Católica. En este contexto,visitó la Parroquia Santa Ana para escuchar la reflexión del sacerdote Jorge Bonnin sobre esta fecha especial.El padre Bonnin señaló: "San Joaquín y Santa Ana tuvieron la gracia de ser abuelos de Jesús, un Dios encarnado que asume nuestra naturaleza humana y una familia. Es hermoso ver cómo la familia nos trae tantas alegrías, protección y fortaleza, aspectos que también necesitamos cultivar y proteger".El sacerdote recordó la historia del Protoevangelio de Santiago, un texto no inspirado por Dios pero significativo en la tradición cristiana, que narra la angustia de San Joaquín y Santa Ana al no poder tener hijos. "En esa época, no tener hijos era visto como una señal de que Dios no estaba con ellos. Sin embargo, gracias a la fe y la perseverancia, lograron concebir a la Virgen María", explicó.Refiriéndose a la pureza de María, agregó: "Un padre de la Iglesia decía que 'por los frutos los conocerán'. Mirando a la Virgen, podemos comprender las virtudes de San Joaquín y Santa Ana.Además, el sacerdote destacó el rol invaluable de los abuelos en las familias:. Me impresionó leer que son los más libres de todos, ya que lo que tienen por delante es entregar su vida a Dios. Han vivido con penas y alegrías, y se mantienen independientes de las preocupaciones materiales.Finalmente, Bonnin instó a la comunidad a agradecer y felicitar a los abuelos en su día: