LEADi realizó campaña de detección de glucemia en Lomas del Mirador

En Lomas del Mirador, la ONG LEADi realizó una campaña de detección de glucemia, abierta al público y gratuita, con el objetivo de concientizar sobre la diabetes y la importancia de una alimentación saludable. La actividad se llevó a cabo de 10 a 12 horas, gracias a la invitación de la comisión vecinal de Lomas del Mirador.Un referente de la ONG, Eduardo, explicó a: “La actividad es libre y gratuita. Estamos de 10 a 12 invitados por la comisión vecinal del barrio Lomas del Mirador I. Es abierto a todo público y lo que hacemos es control de glucemia y damos folletería sobre alimentación saludable”. Además, añadió que: “no hacemos un diagnóstico, sino que intentamos que las personas se concienticen sobre sus valores y consulten a su médico de confianza”.Gianina, otra referente de LEADi, destacó que la mayoría de las personas que se acercaron son mayores de 40 años y que los valores observados están generalmente dentro de los parámetros normales o con una pequeña elevación. “A través de unos pequeños tips pueden estar bien. Pero nosotros no hacemos diagnóstico y lo que recomendamos es que consulten con su médico”, reafirmó.Sobre la incidencia del frío en la diabetes, Eduardo, detalló: “La alimentación cambia un poco en invierno. Uno requiere más calorías, generalmente es más difícil hacer actividad física. Entonces, estas cosas que influyen mucho en la diabetes, al no estar presentes, pueden llegar a elevar los valores de glucemia”. Recomendó hacer actividad física, reducir las porciones y no olvidar tomar agua.En cuanto a la cobertura de las obras sociales, denunció que: “las personas con diabetes estamos con inconvenientes.o medicamentos que no tienen la fórmula exacta, o la cantidad de insumos se ve reducida y eso afecta muchísimo a los pacientes porque lo que el médico le indica es la necesidad básica de la persona”. En sentido, explicó que: “los pacientes no pueden estar sin su medicación y está habiendo muchos problemas. También pasa que nos dan los insumos que pedimos, peroConsultado sobre las recomendaciones al cambiar la marca de un laboratorio, Eduardo, afirmó: “Hay que confiar en el médico de confianza, pero debería indicarle el médico que esté más atento a ese cambio ya que cualquier pequeño cambio puede incidir, sobre todo en los primeros días y luego normalizarse.Asimismo, Gianina, destacó los altos costos del tratamiento: “Es carísimo el tratamiento. Hoy un frasco de 50 cintas de una marca común está entre $80.000 y $120.000. Depende de la cantidad de control, pero si alguien es insulina dependiente, al menos tres veces al día se debería controlar. Si sos diabetes tipo 2, tal vez puedas extender más esos controles, pero es muy poco el tiempo de duración de un frasco de 50 cintas”.Finalmente, Gianina subrayó: “A nivel nacional, hace varios años tenemos una ley que protege el tratamiento de las personas con diabetes, pero el problema que tenemos no es de no cobertura, sino de la demora y de los cambios en los insumos”.