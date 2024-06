Hicieron testeos de VIH y entregaron preservativos en plaza 1º de Mayo de Paraná

Foto: Claudia Enrique y Eduardo Elías.-

Se desarrolló una jornada de prevención y testeos de VIH, este miércoles en plaza 1º de Mayo de Paraná. “Ofrecemos y explicamos a los transeúntes la posibilidad de hacerse el test rápido, se les brinda consejería y se les ofrece preservativos; porque la consejería es tan importante como hacerse la prueba”, aseguró ala secretaria municipal de Salud y Ambiente, Claudia Enrique.“Trabajamos en la promoción de la prevención porque una persona que conoce su diagnóstico, que recibe y cumple con su tratamiento, no trasmite el VIH logrando valores indetectables en sangre”, explicó el titular del programa Provincial de Prevención de VIH-SIDA, Eduardo Elías.Y continuó: “El testeo consta de una punción en el pulpejo del dedo con una lanceta especial y a través de un reactivo, en 15 minutos, conocemos el resultado; el positivo que pueda dar significa que la persona tiene anticuerpos, es decir, mecanismos de defensa contra ese virus con alta presencia en sangre. Y, a través de un circuito sanitario con el Laboratorio Central de la provincia, se certifica el diagnóstico con una nueva extracción de sangre”.“Está demostrado que cuanto más rápido sepa de mi situación y me trate más rápidamente, la calidad de vida se sostiene en el tiempo y no deterioro mis defensas”, fundamentó el médico al remarcar que “la promoción del testeo busca detectar la patología y garantizar al tratamiento”.Finalmente, confirmó que, “desde hace unos años, se amesetó la cantidad de diagnósticos en 110/120 diagnósticos anuales”.