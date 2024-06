Con importantes propuestas, continúa el ciclo Paraná se cuenta

“Memoria Ciudadana. Reflexionar sobre nosotros mismos”, fue el lema del encuentro que se desarrolló en el Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada.



“Griselda De Paoli abordó el rescate de la memoria oral, basándose en un trabajo de 2013, cuando se cumplía el Bicentenario de la ciudad. Es rescatar la importancia de los testimonios, de vecinos, de la gente y de un archivo de la palabra”, expresó el director de la Editorial Municipal, Julián Stoppello.



En relación con esta actividad, que es parte de la agenda del 211° aniversario de Paraná, se pronunció el secretario de Gobierno y coordinador de Gabinete, Santiago Halle. “Es muy interesante la propuesta, especialmente porque la he leído a Griselda. Me interesaba poder escucharla y también esta alternativa a los paranaenses y turistas que pueden acercarse a la Editorial Municipal. La idea es construir la memoria de la ciudad de Paraná, en el marco de su aniversario”, reflexionó el funcionario.



A su turno, la profesora Griselda De Paoli, al referirse al eje de su exposición señaló: “Buscamos tratar de contar la historia desde los protagonistas reales y desde la vida cotidiana. Los vecinos generalmente ven las cosas desde otro lugar e interpretan los hechos no siempre como se relatan”.