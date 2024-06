Retirarán los vehículos abandonados en la vía pública de la ciudad de Colón

Foto 1/2 Foto 2/2

La Municipalidad de Colón a través de la Subsecretaría Capital Humano e Inspección General, se encuentra realizando notificaciones por vehículos abandonados en la vía pública, en adhesión al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de automotores y dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal correspondiente.



Los automotores considerados un riesgo a la salud pública, la seguridad y el medio ambiente en condiciones de ser compactados para su disposición final son todos aquellos que se encuentren secuestrados por un período mayor de seis meses y que no hayan sido reclamados.



También alcanza a los vehículos o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público en evidente estado de desuso o abandono.



"Estamos dando cumplimiento a la Ordenanza que habilita a la Municipalidad de Colón a retirar los vehículos abandonados en la vía pública, que generan inconvenientes para los vecinos" sostuvo Pablo Covato, subsecretario de Capital Humano e Inspección General.



Al respecto, añadió: "Tenemos numerosas denuncias por la contaminación e inseguridad que generan, además son un obstáculo para las tareas de obras públicas cuando debe pasar una máquina o para el barrido de calles".



Como se procede

Covato explicó que la Municipalidad notifica al dueño del vehículo para que retire el mismo. "Si eso no sucede, el vecino recibe una intimación, y luego de un lapso de tiempo el auto será depositado en un predio municipal para ser retirado, de no hacerlo, se procederá a descontaminarlo y compactarlo" indicó.



Esta acción genera un impacto positivo muy en el ambiente ya que el municipio podrá deshacerse de toneladas de chatarra y material en desuso que solo generan contaminación.