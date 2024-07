Sofi Martínez aclaró los rumores sobre su situación sentimental

La periodista deportiva, Sofi Martínez, esclareció los rumores que la vinculaban con el ayudante del entrenador de la Selección, Pablo Aimar, y con el ganador de GH2022, Marcos Ginocchio. La notera estuvo previamente en una relación con el periodista Diego Leuco, de quien se separó oficialmente hace ya cuatro meses.



Sofi Martínez se comunicó telefónicamente con el equipo de Perros de la calle (Urbana Play) donde es panelista, mientras se encuentra cubriendo los Juegos Olímpicos en París y, ante las ‘cargadas’ de sus compañeros, decidió aclarar que sigue soltera.



“¿Cómo hacés? Porque según un portal estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿cómo hacés?”, le cuestionó Evelyn Botto.



“Mi madre me ha llamado, y me dijo “Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos”. Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”, confirmó la periodista.



Hace unos días, Ángel de Brito informó en LAM que vieron a Sofi Martínez junto a Marcos Ginocchio a los “chapes furiosos” en la popular fiesta Polenta. (NA)