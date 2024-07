Alicia Barbasola tras detención de Andrés Nara: “Necesito ocuparme de mi salud”

Espectáculos Violento episodio y gravísima imputación a Andrés Nara

Alicia Barbasola rompió el silencio tras la detención de Andrés Nara por violencia de género y relató el mal momento de salud que está atravesando.Guido Záffora contó en Intrusos (América TV) que se comunicó con la modelo y reveló: "Me dice que está en un momento muy angustiante, está en su casa con sus padres". Acto seguido, leyó un textual de Alicia: "No puedo ni tengo ánimo de hablar".En medio del revuelo, ella apareció en sus historias de Instagram y explicó por qué se bajó de LAM (América TV), donde iba a ir este lunes para hablar sobre lo ocurrido con su pareja."No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos. Con el único medio que me comprometí a hablar es con LAM porque realmente quiero mucho a Ángel de Brito y siempre estuvo cuando lo necesité", introdujo."Hoy tenía un mano a mano con él, pero en estos momentos estoy con un pico hipertensivo en control, tratando de estabilizarme. Pero cuando sea el momento va a ser con Ángel donde pueda explicar toda esta situación", explicó la vedette. Y concluyó: "El abogado Alejandro Cipolla va a encargarse de responder en este momento que yo necesito ocuparme de mi salud y de estar bien".