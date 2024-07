Antonela Roccuzzo impactó con una selfie en microbikini

Antonela Roccuzzo es, sin dudas, una abanderada de la moda y las tendencias. En su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 40 millones de personas de alrededor del mundo, suele compartir sus looks más cancheros y trendy del momento.Disfrutando del verano estadounidense, Antonela Roccuzzo se hizo una selfie para sus historias con una microbikini muy llamativa y particular en tonalidades verdes.Se trata de una dupla conformada por un corpiño triangulito simple con breteles negros y una bombacha colaless ultracavada con tiritas de ajuste en la zona de los laterales que se atan en forma de moño, también negras.El conjunto está estampado con un diseño textil batik en diferentes tonos de verde que van de los más oscuros a los más claros. Acompañó el look de pileta con un par de lentes de sol de inspiración vintage con formato rectangular, vidrio rojizo y marco metálico plateado, detalló Tn Show.