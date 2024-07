Nati Jota regaló su pose más arriesgada en bikini: “Lo mejor del mundo”

Nati Jota no deja de sorprender con sus apuestas de moda. Por la Copa América, la influencer viajó a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en todos los partidos y trabajar y aprovechó para tomar sol en las playas norteamericanas.En su perfil de Instagram, publicó una imagen de su look de verano elegido para pasar un día de relax y disfrute a orillas del mar. Se fotografió con una microbikini lisa color turquesa, un tono que es furor desde hace varias temporadas y que se viene con todo para el 2025.Se trata de un conjunto conformado por un corpiño rectangular simple y una bombacha colaless extrema de tiro alto, con moldería ultracavada, describió el portalFiel a su estilo, en tanto, se mostró al natural y con el pelo mojado post chapuzón en el mar.En el pie de foto de la publicación, aprovechó para dejar una reflexión de vida. “Unir trabajo y viajar siempre será lo mejor del mundo, ¿no dije nada nuevo no? Yo lo prefiero hasta por sobre las vacaciones. Y si ese trabajo es siguiendo a la mejor Selección del mundo es un nivel de experiencias gratificantes que no te puedo explicar”, escribió.Luego agregó: “Encima me encontré con mi hermana que vive afuera y soy amiga de mis compañeros. +playita. BINGO”.