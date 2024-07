Estrategias, alianzas y traiciones: quiénes son los finalistas de Gran Hermano

Foto: Mediante el desafío Congelados, los participantes recibieron visitas de sus seres queridos

Quiénes son los tres finalistas

La suerte está echada y esta noche uno de ellos apagará la luz. Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman llegaron a la instancia final con más dudas que certezas, pero aún así alguno de los tres se alzará con un premio millonario, en la undécima edición de la versión argentina del reality show neerlandés Big Brother. Para nosotros: Gran Hermano.Esta no fue una versión más por muchos motivos. El primero: se trató de la edición más larga de la historia a nivel local. Las puertas de la casa se abrieron el 11 de diciembre de 2023 y recién se cerrarán casi siete meses después. El segundo: cambiaron las reglas del juego en varias oportunidades y se incorporaron pruebas y desafíos jamás vistos.Entre las modificaciones al reglamento se destacan la prueba del Congelados (mediante la cual ingresaron visitas externas mientras los participantes tenían prohibido moverse); la creación de gritos falsos por parte de la producción (para evitar filtraciones desde el exterior); premios extras al líder de la semana y la posibilidad de cambiar la placa con su decisión (subiendo y bajando gente); careos en el confesionario en caso de conflictos; la llamada del teléfono rojo para incentivos o sanciones; ingreso de nuevos participantes con un golden ticket; sorpresivas votaciones mixtas (los participantes votan en negativo y el público en positivo, o viceversa, y sin previo aviso a los hermanitos) y los dos votos que deja el que abandona la casa para alguien que permanece adentro.Los jugadores también tuvieron mucha colaboración del exterior en cuanto al presupuesto y el stock de alimentos, ya que las marcas que pautaron durante los siete meses muchas veces “invitaron” el almuerzo o la cena e, incluso, los llenaron de regalos durante su estadia. Así, a través de juegos y prendas, casi nadie salió con las manos vacías. Martín El Chino Ku fue quién más veces ganó el liderazgo dentro de la casa (y luego las estadísticas indicaron que fue el más ganador en todo el mundo), lo que lo puso en la cima: se llevó desde una casa hasta todo tipo de electrodomésticos, indumentaria de Boca Juniors, cenas y el galardón mayor: el amor de Arturo, el perro que ingresó para acompañar a los chicos y también, para concientizar sobre la importancia de adoptar y no comprar animales.Otros que se alzaron con grandes premios fueron Federico Manzana Farías y Darío Martínez, que se hicieron acreedores de una moto. Zoe Bogach ganó un auto, mientras que Virginia Demo se coronó con un viaje al Caribe para dos personas, luego de jugar a un preguntas y respuestas. Lo mismo se llevaron las hermanas Furia y Coy Scaglione (cuando estuvieron de visita las familias) y Emmanuel se hizo de un millón de pesos por derretir una barra de hielo. En cuanto a las visitas, Delfina, la hija la comediante platense, se llevó una casa en su semana de visita.Pero sin dudas, la zanahoria, ese objetivo tan perseguido es el premio final: una casa, una moto, un año de cerveza gratis y 50 millones de pesos más el monto que generó el dinero del premio invertido (en una plataforma que generó rendimientos diarios), que asciende a más de 21 millones de pesos extra.Así las cosas, Bautista, Emmanuel y Nicolás llegaron a la final en medio de las estrategias y alianzas que supieron tejer a lo largo de estos siete meses y, también, gracias al cariño (o el hate) de la gente. Por caso, el programa fue por segundo año consecutivo el más visto de la televisión argentina, pero también tuvo su singularidad de la mano de personajes fuertes que propiciaron enfrentamientos al borde de la sanción; una protagonista que a fuerza de gritos e insultos dominó la casa, y una participación del “afuera” tan marcada que en la mayoría de las placas marcó el rumbo de la competencia. Fandom, juntadas en el Obelisco, unificaciones de cuentas bancarias para no desviar el foco de los votos y millones de pesos destinados a votación telefónica.Las puertas de la casa se abrieron el 11 de diciembre de 2023 e ingresaron un total de 20 jugadores. Abrazos, presentación, brindis y a intentar adecuarse a la nueva realidad, llena de luces, cámaras y adrenalina en un estudio montado para verlos convivir en total aislamiento. Sin embargo y cuando nadie lo esperaba, un día después, se volvió a abrir la puerta de la casa más famosa y se sumaron dos jugadores más: Sabrina Cortez y Bautista Mascia. Si bien al principio los recibieron con hostilidad, pronto los jóvenes se fusionaron con el resto del grupo.En el caso de Bautista, uno de los finalistas, todo fue muy simple. Ya de arranque, algunos de sus compañeros lo reconocieron por su carrera musical. Es que en 2013 fundó la banda uruguaya de cumbia Toco para vos junto a sus amigos del colegio. Además participó en la serie juvenil GO, vive a tu manera (Netflix).A fuerza de simpatía y con perfil bajo, el joven de 27 años oriundo de Montevideo se fue haciendo amigos y hasta encontró su grupo de pertenencia con los que llegó a las últimas instancias sin traicionarse: Los Bro, integrado por el Chino, Nicolás y Lisandro. Durante su estadía, recibió la visita de su hermano, Franco, y de su prima, Emma, quienes se quedaron en la casa en distintos momentos de la competencia para darle apoyo. También recibió a su mamá en el marco del Congelados.Tal vez lo más destacado de sus 209 días en la casa fue lo que atañe a su corazón. Bauti se enamoró y hasta se casó en una boda de ficción con una de sus compañeras, Denisse González, con quien prometió seguir la relación cuando ambos estén fuera del reality.Hijo de madre uruguaya y padre argentino, antes de convertirse en un hermanito, se había alejado de la música y del rugby, deporte que practicó por años, para abrir su propio comercio junto a dos amigos en la zona de Pocitos (en la capital uruguaya), una carnicería boutique, donde también venden productos lácteos, bebidas y pizzas.Como dato de color, Bautista es sobrino de Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes y hasta viajó con él al lugar del accidente, en medio de la cordillera.Su pasividad, solidaridad y la capacidad para adaptarse a cada uno de los contextos que se fueron dando en el reality, lo trajeron hasta este tramo del juego. No protagonizó grandes peleas en la casa y se mantuvo ajeno ante las batallas de sus amigos, sin intervenir en ninguna de ellas, lo que también le valió el apodo de “Caracol”. Aún así, hoy es uno de los favoritos y con mayor intención de voto para convertirse en el auténtico Gran Hermano.Otro de los candidatos firmes a consagrarse esta noche es Emma Vich, el peluquero luchó sin descanso por un lugar en la final y lo consiguió. Autodenominado un “Iconic”, Emma se la pasó haciendo lo que más le gusta: cantar, bailar y lookearse frente al espejo. “Yo hago música pop, soy pop puro”, se definió en su video de presentación para el casting. Si bien al momento de entrar al ciclo tenía una peluquería con clientas fieles, ya había publicado dos discos -disponibles en las plataformas digitales de música- y unos cuántos videoclips.Nació en Córdoba capital, tiene 31 años y está casado hace 11 años con Nicolás Suar, un militar de la Fuerza Aérea Argentina, quien tuvo la posibilidad de entrar a la casa y pasar una semana a su lado para apoyarlo. También ingresó la cantante de cuarteto Noelia, a quien él considera como a una madre.En lo que duró el reality, en la casa se conocieron todas las facetas de Emma y, en diálogo íntimo con sus compañeros, el cordobés confesó que tuvo una infancia dura marcada por abusos, las peleas con su madre por su elección sexual y las dificultades económicas. En cuanto al desarrollo del juego, se alió a Furia (y también se enemistó por semanas) y recibió el apoyo tanto de su fandom, denominados por él mismo como los Iconic y el de su amiga Juliana, los Furiosos. Tuvo un shippeo con Joel (con quien compartió escenas al límite), pero se casó en una falsa boda con Darío.A fuerza de carisma, bailes, gritos, peleas feroces, alianzas, lágrimas no pasó desapercibido. Una montaña rusa de emociones transitó durante los casi 7 meses que pasó entre los muros de la casa situada en Martínez. Fue el undécimo participante en ingresar al reality y lo hizo con perfil alto, decidido a romper prejuicios y a reivindicar a la comunidad LGBTQ+.Nicolás Grosman tiene 21 años y fue el primero en llegar a la final dejando a todos perplejos. El más chico de los participantes tal vez sea el finalista que nadie esperaba, sin embargo, no por eso tiene menos méritos que el resto. Estudiante de marketing, modelo y coach de fitness, planea ganar y tiene banca exterior: una familia que busca alianzas y utiliza las redes para acompañar el trabajo del joven dentro de la casa.Nico nació el 9 de octubre de 2002 en Mataderos pero desde hace algunos años hizo nido en Ramos Mejía, La Matanza. Desde el oeste del conurbano bonaerense creció en el mundo del modelaje y protagonizó varias campañas de marcas reconocidas. Su sonrisa y su mirada son dos armas fuertes y con las que enamoró a varias de sus compañeras. Con Lucía Maidana pasó por una etapa de coqueteos pero finalmente concretó con Flor Regidor, con quien protagonizó escenas íntimas en el sauna y hasta formalizó en una boda de ficción, en la que intercambiaron anillos y se dijeron “Te amo”.Para muchos, tanto Nicolás como Bautista son los Marcos Ginocchio de esta temporada. Jóvenes de perfil bajo, tranquilos, sin destacarse por peleas ni traiciones, sino por priorizar la amistad y a su grupo de pertenencia. Nico es un Bro de pura cepa, desde su creación, y también fue apodado Caracol por su aparente inacción en el juego y concentrarse en el entrenamiento personal en el área del gimnasio. Sin embargo supo surfear las dificultades, conseguir templanza aún en los momentos más difíciles y violentos de la casa; y, si bien pasó por muchas placas, siempre encontró la forma de salir de ella en los primeros puestos.Habrá qué esperar algunas horas más para conocer al ganador de este reality apasionante, de un edición muy particular y distinta a otras, que sin duda quedará en el recuerdo.